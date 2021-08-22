Buzullar eriyince ucu Kıbrıs’a da dokunacak!

National Geographic’in 2013 yılında yayınladığı makalesinde, gezegendeki tüm kara buzunun erimesi durumunda deniz seviyesi yaklaşık 66 metre yükseleceğini açıklamıştı.

Haliyle, yükselen su seviyesinin kıtaları geri dönülemez bir şekilde yeniden şekillendireceği ve dünyanın büyük şehirlerinin çoğunun Atlantis gibi denizin altına gömüleceği öngörüsü yapılıyor.

Bu durumda Kıbrıs’ın da kıyı şeridinin tehlike altına giriyor.

Business Insider, konuyla ilgili bir animasyon hazırlayarak, dünyadaki tüm buzulların erimesi halinde yer kürenin nasıl şekil değiştireceğini ortaya koydu.

Yaşanacak yükselme dolayısıyla, Miami, Buenos Aires ve Kahire gibi pek çok şehir, sular altında kalacak.

Bu yüzyılın sonunda, iklim bilimciler dünyanın bazı bölgelerinin misafirperver hale gelmekten çıkacağını belirtiyor. İklim değişikliğinin getirdiği riskler arasında kitlesel kıtlık, kuraklık, şiddetli sel, veba, zehirli okyanuslar ve rekor ısı dalgaları bulunuyor.

David Wallace-Wells, New York Dergisi’nde uzmanlara dayandırdığı makalesinde, bu tür felaketlerin savaşı ve kalıcı ekonomik çöküşü daha muhtemel hale getirdiğini tahmin edildiğini de belirterek, buz tabakalarının ve buzulların giderek daha hızlı erimesinin deniz seviyelerini yükselttiğini ve dünyanın kıyı şeridinin değişeceğini bildirdi.

Büyük ölçüde artan gaz emisyonları sıcaklık seviyelerinin yukarı çıkmasına neden olduğu belirtilirken, yükselen sıcaklıkların uzun süreli ısı dalgalarına neden olduğunu ve kutuplardaki buzları erittiğini belirtiyor. Uzmanlar, bu termal bozulmanın sonunun olmadığını ve önümüzdeki yazların daha da kötü olacağını söylüyor.

KIBRIS’IN KIYI ŞERİDİ SULAR ALTINDA KALACAK

Buzların tamamen erimesi durumunda Kıbrıs’a ne olacağı ile ilgili bir harita da geçtiğimiz günlerde yayımlandı. National Geographic tarafından yayınlanan veriler de dahil olmak üzere araştırma verileri kullanarak yeni bir Kıbrıs haritası (veya Kıbrıs Adaları) yayınlandı.

Yayınlanan raporda, 65 metrenin altında bulunan tüm kara parçasının su altında kalacağı belirlenirken, Kıbrıs adasının 3’e bölüneceği de ifade edildi. Kıbrıs’ın resmedildiği çalışmada, aralarında Girne, Mağusa, Larnaka ve Baf’ın da bulunduğu tüm kıyı şeridinin sular altında kalacağı gözlemleniyor.

Ekolojist Hareket üyesi Charalambos Theopebtou, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Grönland’daki tüm buzların erimesi halinde çok ciddi bir sorunla karşılaşılacağını belirterek, tehlikeyle karşı karşıya kalan ilk alanların, kıyı bölgeleri olacağını ifade etti.

‘Kıbrıs’ın her yerinde tuz gölleri ve göllerin oluşacağını düşünün’ diyen Theopebtou Larnaka’daki Ağrotur ve Aliki’nin tehlike altına olduğunu, Girne, Larnaka, Omorfo ve Mağus’nın ise sadece birer tarihi referans olacağını söyledi.