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Ç-1974 Müze Gemisi'ni 14 bini aşkın kişi ziyaret etti

KKTC’de 20 Temmuz 2021'de ziyarete açılan Ç-1974 Müze Gemisi'ni 14 binden fazla kişi gezdi.

27 Ekim 2021 Çarşamba 19:16
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Ç-1974 Müze Gemisi'ni 14 bini aşkın kişi ziyaret etti
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2020'den bu yana Ada'da bulunan, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda yer alan çıkarma gemi modelinin sonuncusu olan Ç-1974, harekatın başlangıç noktasındaki Barış ve Özgürlük Anıtı'nın bulunduğu alanda yer alıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, açılışının 100'üncü gününde Ç-1974 Müze Gemisi'nin ziyaretçi sayısı 14 bin 277'ye ulaştı.

Bakımı ve boyama işlemi yapılan Ç-1974, 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla iştirak ettiği ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlarının katılımıyla halkın ziyaretine açılmıştı.

1974'te çıkarmaya katılan gemilerle aynı sınıf olan Ç-1974 çıkarma gemisi, Türk tersanecilik kabiliyetinin örnekleri arasında yer alıyor.

1978'de inşa edilen ve 2014 yılına kadar tevdi edilen tüm görevleri başarıyla icra eden Ç-1974 gemisi, bugün Kıbrıs Türk halkının geleceğinin teminatı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Deniz Kuvvetleri unsuru olarak müze gemi haline getirildi.

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