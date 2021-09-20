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Cafer Gürcafer: “Artık o pembe gözlükleri çıkarın"

KKTC’nin serbest bölge olmasına yönelik projeye KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer tepki göstererek, "Artık o pembe gözlükleri çıkarın" dedi.

20 Eylül 2021 Pazartesi 18:53
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Cafer Gürcafer: “Artık o pembe gözlükleri çıkarın"

KKTC’nin serbest bölge olması projesine Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden (KTİMB) de tepki geldi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yazılı açıklamasında, ülke gerçeklerine işaret ederek yığılmış mazbatalar, kapıya dayanmış banka taksitleri, her geçen gün artan faizler, kepenk kapatan işletmeler, eriyen ulusal sermaye karşısında ciddi endişenin hakim olduğuna dikkat çekti.

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) kurultayına çok az bir zaman kala KKTC’nin serbest bölge olması projesinin reklamlarının yapılmaya başlandığına vurgu yapan Gürcafer, “Peki kim hazırlıyor bu projeyi sizlere? Üniversitelerimizin değerli ekonomistleri bu çalışmanın içerisinde mi? Ülkemiz iş dünyasının bundan haberleri var mı? Sivil toplum örgütleri ile paylaştınız mı?” diye sordu.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer’in açıklaması aynen şöyle:

“Çıkarın artık o pembe gözlükleri gözünüzden. Ülke gerçeklerini görün ve çözmeye çaba harcayın. Yığılmış mazbatalar, kapıya dayanmış banka taksitleri, her geçen gün artan faizler, her geçen gün kepenk kapatan işletmeler, her geçen gün eriyen ulusal sermayemiz karşısında endişelerimiz her geçen gün artıyor. Bıraktık iyiye gitme arayışını, daha kötü olmayalım gailesi içerisindeyiz. Ekonomik kalkınma için gerekli olanlarla uzaktan yakından alakası olmayan işler yapıyorsunuz. Ne alakaysa kurultaya bir ay kala şimdi bir de tüm KKTC’nin serbest bölge olması projesinin reklamlarını yapmaya başladınız. Peki kim hazırlıyor bu projeyi sizlere. Üniversitelerimizin değerli ekonomistleri bu çalışmanın içerisinde mi. Ülkemiz iş dünyasının bundan haberleri var mı? Sivil toplum örgütleri ile paylaştınız mı? Dalga geçmeyin bizimle Allah aşkına. Gölge etme başka ihsan istemez diyecek noktaya getirdiniz kendi kendinizi.”

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