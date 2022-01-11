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Cafer Gürcafer: Çıkış yolunu asgari ücret endeksli aramak doğru bir yaklaşım değil

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, ekonomik sıkıntıları asgari ücretin miktarıyla bağdaştırmanın veya çıkış yolunu asgari ücret endeksli aramanın doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi.

11 Ocak 2022 Salı 19:06
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Cafer Gürcafer: Çıkış yolunu asgari ücret endeksli aramak doğru bir yaklaşım değil
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, ekonomik durumun ne işvereni ne de emekçiyi memnun eden bir durum olmadığını söyleyerek ekonomik sıkıntıları asgari ücretin miktarıyla bağdaştırmanın veya çıkış yolunu asgari ücret endeksli aramanın doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi.

Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, bunu sürekli gündemde tutmanın, emek- sermaye kavgasını körüklemenin, toplumda kutuplaşma yaratmaktan beslenen kesimlerden başka kimseye hizmet etmeyeceğini ifade etti.

Alım gücünün yerlerde süründüğü bir dönemde bir veya iki çocuklu bir ailenin bu rakamlarla evini geçindirebilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Gürcafer, diğer taraftan da plansız oluşturulmuş bir iş yaşamının sebep olduğu ekonomik kaos içerisinde var olma mücadelesi veren özellikle küçük işletmelerin belirlenen asgari ücreti ödeyebilmelerinin çok zor olacağını kaydetti.

Gürcafer, açıklamasına şöyle devam etti: 

“Ekonomiyi asgari ücreti indirerek veya yükselterek düzeltemeyeceğimizi anlamalıyız. Bunu düzeltmenin yolu ise katılımcı bir ruhla, emekçisinden işverenine, akademisyeninden öğrencisine, esnafına kadar tüm Kıbrıs insanının el ele vererek, kendi ayakları üzerinde durabilen bir ekonomik yapı hedefi ile hazırlayacağı kalkınma planları neticesinde ekonomiyi büyütmesinden geçer. Tabii ki başını çekecek siyasi istikrar şart. Bunu yapmadığımız sürece her asgari ücret tespit döneminde toplumumuzun kutuplaşmasını seyretmeye devam edeceğiz.”

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