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Cafer Gürcafer'den, Burhan Yetkili için taziye mesajı

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, eski LTB Başkanı Burhan Yetkili’nin vefatıyla ilgili yayımladığı mesajda, “Biz bir abimizi yitirdik. Camiamız bir duayenini yitirdi” ifadelerine yer verdi.

19 Şubat 2022 Cumartesi 18:40
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Cafer Gürcafer'den, Burhan Yetkili için taziye mesajı
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin eski başkanı Burhan Yetkili’nin vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer'in mesajı şu şekilde:

“Yokluklar içerisinde var olmaya çalışan bu küçücük ülkemizde hepimizin yetişmesinde büyük katkıları olan bir büyüğümüzü, bir abimizi, bir duayenimizi yitirdik. Hayatı boyunca sektörümüzün gelişmesine ışık tuttu. İyi bireyler olmamızın ne anlama geldiğini öğrenmemizde emeği oldu. Hoşgörüyü, saygıyı, doğruluğu, dürüstlüğün ne anlama geldiğini ömrün buyunca bizlere anlatmakla geçti. Biz bir abimizi yitirdik. Camiamız bir duayenini yitirdi. Toplumumuz bir değerini yitirdi. Başımız sağ olsun.

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Cafer Gürcafer
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