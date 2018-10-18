Çağ 15 ay hapis yatacak

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da evinde kaldığı arkadaşının Laptop ve telefonunu çalan zanlı Özgür Çağ aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda açıklandı.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oybirliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Aksun açıkladı. Aksun kararda sanığın işlemiş olduğu suçun çok ciddi ve vahim suçlardan olduğunu ve sanığın benzer suçtan sabıkası olmasına rağmen suç işlemeye devam ettiğini belirterek bu durumun aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini söyledi. Başkan Fadıl Aksun kendisine güvenip evine alan arkadaşının bilgisayarı ve cep telefonunu çalan sanığa verilecek en uygun ve adil cezanın hapis cezası dışında bir ceza olamayacağının altını çizdi. Aksun aktarmış olduğu olgular ışığında sanığı heyet olarak oy birliği ile 15 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Salih ile çalmış olduğu eşyaları alan zanlı Sami Fehim dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Toz olayla ilgili bulguları aktardı. Toz huzurda bulunan zanlı Özgür Salih’in 7 Temmuz tarihinde Lefkoşa’da evinde kaldığı arkadaşı C.M’ye ait laptop ve cep telefonunu çaldığı söyledi. Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine önceki gün tespit edilerek tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis memuru İbrahim Toz zanlının vermiş olduğu ifadesinde söz konusu bilgisayarı huzurda bulunan zanlı Sami Fehim’e verdiğini itiraf etmesi üzerine Fehim’inde tutuklandığını ve evinde yapılan aramada söz konuş cep telefonu ve Nikon ve Canon marka fotoğraf makinesi tespit edildiğini söyledi. Polis zanlıda ayrıca bahse konu cep telefonunda bulunarak emare alındığını söyledi. Polis memuru İbrahim toz mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlı Özgür Salih Çağ’ın iki ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verirken zanlı Sami Fehim’in ise yurtdışına çıkışını yasaklanması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.