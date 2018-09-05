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Çağ-Sen halkı yarınki eyleme katılmaya çağırdı

05 Eylül 2018 Çarşamba 19:20
Çağ-Sen halkı yarınki eyleme katılmaya çağırdı

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen), halkı Sendikal Platform’un yarın gerçekleştireceği eyleme katılmaya çağırdı.

Konuyla ilgili Çağ-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, “Yaşanmakta olan Türk Lirası krizi bir kez daha göstermiştir ki, Kıbrıslı Türk toplumunun kendi ayakları üzerinde duran ekonomik yapıya ve kendi kendini yöneten bir siyasi sisteme ihtiyacı vardır” denildi.

“İçinde bulunulan durum, Kıbrıslı Türk toplumunun yarınlarını karartacak kadar kötü bir durumdur. Kabul edilip sineye çekilmesi mümkün değildir” ifadelerine yer verilen açıklamada, ülkesini ve halkını seven her birey yarın 18.00’de gerçekleştirilecek eyleme katılmaya çağırıldı.

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