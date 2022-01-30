Künye
Kıbrıs 14
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Eve geç gelen eşini darp eden şahıs tutuksuz yargılanacak
Eve geç gelen eşini darp...
Damat mahkemeye çıkarıldı
Damat mahkemeye çıkarıldı
Öğrenciler polisi darp etti!
Öğrenciler polisi darp etti!

Çağ-Sen, Li-Koop’ta süresiz greve gidiyor

ÇAĞ-SEN çalışanların maaş, ücret ve özlük haklarının “olması gereken noktaya çıkarılarak ödenmesi” talebiyle, Li-Koop'ta süresiz grev uygulayacağını bildirdi.

30 Ocak 2022 Pazar 11:45
156 Okunma
Çağ-Sen, Li-Koop’ta süresiz greve gidiyor
banner108

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN), çalışanların maaş, ücret ve özlük haklarının “olması gereken noktaya çıkarılarak ödenmesi” talebiyle, Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nde (Li-Koop) süresiz grev uygulayacağını bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, grevin, 1 Şubat Salı günü mesai başlangıcında başlayacağını kaydetti.

Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu yazılı açıklamasında, çalışma barışının korunup hizmet üretiminin devam etmesi için ellerinden geleni fazlasıyla yapma çabası gösterdiklerini ifade etti.

Li-Koop çalışanlarının da ülkedeki herkes gibi yüksek hayat pahalılığı karşısında büyük oranda fakirleştiğine işaret eden Davulcu, şöyle devam etti:

“Talebimiz son derece açık ve nettir; açlık seviyesinin altına düşen maaş ve ücret ve özlük haklarımızın olması gereken noktaya çıkarılarak ödenmesidir.

Bu amaçla, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Referandum Yasası’nın 16 (1) maddesi gereği olarak Li-Koop iş yerinde süresiz grev uygulayacağımızı, grevin başlama tarihinin 1 Şubat 2022 (Salı) mesai başlangıcı olacağını işveren tarafına ve ilgili bakanlığa bildirmiş bulunmaktayız.

İş bırakma eylemimiz yasal haklarımızı alıncaya kadar sürecektir. Bu süreçte hizmet alamayacağı için mağdur olacak Li-Koop üyelerinden peşinen özür diler, mağduriyetimizin giderilmesi mücadelemizde  desteklerini bekleriz.

Sendikamızın, eylem başlamadan önce ve/veya eylem sürecinde olumlu sonuç verme amaçlı her türlü diyaloğa açık olduğunu da önemle belirtmek isteriz.”

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları SendikasıÇAĞSEN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okan Kaş hayata gözlerini yumdu
Okan Kaş hayata gözlerini yumdu
5. doz aşılamalar yarın başlıyor
5. doz aşılamalar yarın başlıyor
KTÖS: Hükümet ve Eğitim Bakanlığı’nın yüzdüremediği eğitim gemisini öğretmenler yüzdürdü
KTÖS: Hükümet ve Eğitim Bakanlığı’nın yüzdüremediği eğitim gemisini öğretmenler yüzdürdü
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim