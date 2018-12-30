Çağ-Sen yeni yıl mesajı yayımladı

Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu yayımladığı yeni yıl mesajında, büyük umutlarla girilen 2018 yılının emekçi kesimler açısından “yarı yarıya fakirleşme yılı” olduğunu kaydetti.

Davulcu, Türk Lirasının aşırı değer kaybıyla yaşanan ithal krizin, tüm mal ve hizmetlerde yüzde yüze varan zam dalgasına yol açtığını, maaş ve ücretle hayatını idame ettiren emekçi kesimlerin gelirinin yerinde sayarken, yaşanan pahalılık yüzünden iki katına ulaşan fiyatlarla açlık seviyesinin altına itildiğini kaydetti.

Hükümetin ise yaşanan kriz karşısında sermaye sınıfını koruyup destekleyen bir dizi önlem almasına karşın, emekçi kesimlerin kaybettiği alım gücünü iade edecek hiç bir önlem almadığını savunan Davulcu, hükümetin emekçilerin son 3 aylık hayat pahalılığı ödeneğini ödememek için karar alarak hangi sınıfın hükümeti olduğunu açıklıkla ortaya koyduğu suçlamasında bulundu.

Davulcu, “Hesap soracağı vaadiyle göreve gelen koalisyon hükümetinin bu güne kadar kimseden hesap sormadığı gibi kendisi hesap sorulacak hale geldiğini” belirterek, kamu kaynaklarının “bazı bakan yakınlarına peşkeş çekilirken, çalışanlarının kirasında olan Dome Hotel'in kira sözleşmesinin 6 aydan beridir bir türlü yenilenemediğini” ifade etti.

Çevresel sorunların azaltılamadığı gibi artmasının da önüne geçilemediğini ifade eden Davulcu, şöyle devam etti:

“Plansızlık, ihmalkârlık ve arsızlık yüzünden ülkemizin talan edilmesi alabildiğine sürdü. Dağın başında yapay sel yaratılıp 4 gencimizin ölümüne neden olunmasına bile sadece ağlamakla yetindik.

Kıbrıs sorunu, geride bıraktığımız yılda da çözümsüzlüğünü korumaya devam etti. Yurttaşların çözüm umutlarını kullanarak seçim kazanan Cumhurbaşkanı da 2018 yılında çözüm arayışından uzaklaşıp başka "sığınacak liman" arayışına girdi.

Her şeye rağmen, Kıbrıs'ın emekçi insanları yurdunu sevmekten ve barış içinde üretim yapacağı bir ortam yaratılması istencinden vazgeçmedi.

Ülkemize veya dünyaya iyiliklerin ve güzelliklerin yerleşmesinin sadece dilek tutularak değil, örgütlü mücadeleyle olacağının bilinciyle; yeni yılın tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini temenni ederiz.”