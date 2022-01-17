Çağatay: Çocuklarımıza ve Gençlerimize Gelecek Vadeden Bir Ülke Bırakma Sorumluluğumuz Var

Çağatay, ülkede mevcut sorunların, kişisel çıkarlar peşinde koşmayan, toplumsal çıkarlar için çaba harcayan iyi bir kadro ile aşılabileceğini, Halkın Partisi olarak böyle bir kadro ile farklı alanlarda çalışmalar ve hazırlıklar yaptıklarını anlattı.

Erek Çağatay, çocuklara ve gençlere, gelecek kurabilecekleri, fırsat eşitliğinin bulunduğu, liyakata dayalı, yolsuzlukların yaşanmadığı ve dünyadaki değişimin gerisinde kalmayan bir ülke bırakmak gibi bir sorumlulukla yola çıktıklarını vurguladı.

“Temiz toplum, temiz siyaset” ilkesinden taviz vermeden yola devam ettiklerini söyleyen Çağatay, “bugün yaşananlar kader değil, uzun yıllardır süren kötü yönetimlerin sonucudur. 2022 yılında hala elektrik kesintilerinin gündem olduğu bir ülke olmamalıyız. Halkımız daha iyisine layıktır ve sandıkta da tercihini bu yönde yapmalıdır” dedi.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLANMALI, TAM GÜN EĞİTİME GEÇİLMELİDİR”

Devlet okullarında yetişen bir neslin temsilcisi olarak eğitimde fırsat eşitliğinin çocuklar ve gençler için atılacak ilk adımlardan biri olduğunu kaydeden Erek Çağatay açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Günümüzde imkanı olanların çocuklarını özel okullara yönlendirdiği bir süreç yaşanıyor. Biz devlet okullarında okuduk ve oldukça da iyi bir eğitim aldık. Ancak dünya da, eğitim süreci de değişiyor. Devlet okullarındaki şartların hızla iyileştirilmesi ve belli bir plan dahilinde devlet okullarının da tam gün eğitime geçmesi sağlanmalıdır. Sadece şehirlerdeki çocuklara değil, Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a, ülkenin dört bir yanındaki çocuklara aynı standartta, aynı kaliteli eğitimi sağlamak zorundayız. Ülkemizin geleceği olan çocuklara ve gençlere, hayata başlarken fırsat eşitliğini tanımalıyız”

“EĞİTİM PLANLAMASI VE MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ”

“Ülkede eğitim alanında bir planlama eksikliği bulunduğunu” aktaran Çağatay, devletin mesleki eğitim ve üniversite eğitimi konusunda ülke ihtiyaçları doğrultusunda “yönlendirici ve destekleyici” bir rol üstlenebileceğini, bundan hem gençlerin hem de ülkenin kazançlı çıkacağını” belirtti. Çağatay, meslek liselerinin yeniden planlanmasıyla sanayi, bilişim ve hizmet sektörüne büyük katkı yapılabileceğini, ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanların yetiştirilebileceğini ve ülkede işsizliğin azaltılabileceğini ifade etti.

Çocuklara ve gençlere gelecek vadeden bir ülke bırakmak için eğitimin ilk adım olması gerektiğini vurgulayan Çağatay, gerekli yapılanmanın tek bir gün kaybetmeden başlatılmasından yana olduklarını belirtti.