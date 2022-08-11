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Çağatay: "Özersay'ın sine-i millet kararı daha iyi anlaşılmaya başlandı"

Halkın Partisi (HP) Sine-i Millet Komisyonu Başkanı Çağın Çağatay, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın halk iradesinin ayaklar altına alındığı onur kırıcı bu durumun parçası olmamak ve iradenin yenilenerek iradeye yeniden sahip çıkılmasını sağlamak maksadıyla Meclis’ten çekilme yönündeki sine-i millet kararının, son dönemde yaşananlarla şimdi herkes tarafından daha iyi anlaşılmaya başlandığını kaydetti.

11 Ağustos 2022 Perşembe 13:15
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Çağatay: "Özersay'ın sine-i millet kararı daha iyi anlaşılmaya başlandı"


Yazılı açıklamasında, HP’nin aylar önce belediye reformu adı altında aylarca ortak ad-hoc komite kurmayan hükümetle birlikte ülke yararı için çalışılmasının kendi kendini kandırmak anlamına geleceği uyarısı yaptığını kaydeden Çağatay “Şimdi Meclis’te muhalefete ve sendikalara bu gayrimeşru hükümetin tüm söylediklerinin havada kaldığını yaşayarak bir kez daha gördük. Bu noktadan sonra ana muhalefet partisinin de değişen şartlar ve yaşananlar temelinde yeniden bir değerlendirme yapması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Çağatay, Sine-i Millet Komisyonu’nun sendika ve sivil toplum örgütleriyle ortak akıl oluşturmak ve ortak paydada buluşmak yaklaşımıyla görüşmeler yürüttüğünü kaydetti ve Çağatay “Memleketimizi yozlaşmış siyasetin rant paylaşım kavgalarından, makam ve mevki çekişmelerinden kurtarmak temel hedefimizdir. Biz bunun için gerektiğinde statülerimizden vazgeçip siyasi bir duruş sergilenmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

HP’nin sine-i millet kararıyla her şeyin düzeleceğini iddia etmediğini, bu ilk adımla kendilerinin bir işaret fişeği attığını dile getiren Çağatay, Meclis yeniden açıldığında tüm kesimlerin birlikte hareket ederek toplumsal bir baskı ve taleple hükümetin götürülmesini sağlamanın elzem olduğunu belirtti.

Çağatay, hükümetin her gün geriye dönülmez, birtakım zararlar verdiğini de belirterek, “Bu nedenle tempoyu artırmak zorundayız ve artıracağız” dedi.

Son Güncelleme: 11.08.2022 13:28
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