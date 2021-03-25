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ÇAĞATAY: “ŞU AN İHTİYACIMIZ OLAN İŞBİRLİĞİ VE BİRBİRİMİZİ ANLAMAKTIR”

Halkın Partisi Milletvekili Erek Çağatay, BRT’de katıldığı programda Aziz Karaaziz’in sorularını yanıtladı.

25 Mart 2021 Perşembe 09:57
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ÇAĞATAY: “ŞU AN İHTİYACIMIZ OLAN İŞBİRLİĞİ VE BİRBİRİMİZİ ANLAMAKTIR”

GÜNDEM KIBRIS

Her partinin halka inip, politikalarını anlatmak durumunda olduğunu vurgulayan Çağatay, “Eğer biz halka kendimizi daha iyi anlatabilirsek, halk da bizi daha fazla sahiplenecektir. Ama bunu yaparken de ilkelerimizden de saçmadan yapacağız. Sadece kendimizi zamana göre yenileyebiliriz. İktidarda olmak şu an itibarıyla zor gözükebilir, ama bizim anlayışımızla muhalefet yapmak da zordur. Çünkü yapıcı eleştirilerle ve çözüm önerileriyle muhalefet yapıyoruz. Biz ‘bağırarak, çağırarak’ muhalefet yapmıyoruz. Yeri geldiğinde halk için sesimizi yükseltip, göğsümüzü siper ederiz. Ama netice itibariyle şu an ihtiyacımız olan işbirliği ve kendi aramızda birbirimizi anlamaktır. Bu kriz ortamında, çözümleri akıl yoluyla bulmaktır. İnsanlar sorunlarını üçe, dörde katarak yaşamaya başladılar. Bunun çözüm noktası da siyasettir. Batma noktasında olan insanların durumunu oturduğumuz yerden biz anlayamayız, gidip onlardan dinlemeliyiz. Halk yapılmayanları görünce siyasetten uzaklaşıyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Erek Çağatay
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