Çağdan: "Yardım isteyen çok, bağış yapan yok…"

Kıbrıs Postası'ndan Cansu Yarışan'ın haberine göre, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, sokakta yaşayan hayvanların tedavi masraflarını veterinerlere olan 60 bin TL’lik borçlarını ödeyememeleri nedeniyle devam edemeyeceklerini bildirerek, duyarlı kişilere maddi destek çağrısında bulundu.

“HERKES BİRLİK OLUP BU BORCU KAPATABİLMEMİZE YARDIM ETSİN”

3 yıldır aktif olarak çalışarak, sokakta yaşayan hayvanların veteriner tedavi masraflarını üstlenen Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, veterinerlere olan 60 bin TL’lik borçları nedeniyle tedavi masraflarını borçlarını kapatmadan devam ettiremeyeceklerini bildirerek, maddi desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtti. Derneğe bağışta bulunan kişi sayısının oldukça az olduğunu kaydeden dernek, “Yaklaşık 3 yıldır aktif olan Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği’nde canla başla çalışıyor, her gelen yardım çağrısına yetişmeye çalışıyoruz. Ancak ne yazık ki bizlere maddi destek veren takipçi sayımız çok az ve veteriner borçlarımızın toplamı şuan için 60.000 TL. Tek gelirimiz yeni yıl biletleri ve oradan sağladığımız rakam sadece bir önceki yılın tedavi masraflarını karşılamaya yetiyor. Ve her geçen gün bize ulaşıp yardım isteyen kişi sayısı artıyor. Sms bağışı ile yardım yapan kişi sayısı ise maalesef çok az. Herkes birlik olup bu borcu kapatabilmemize yardım ederse eğer, yardım bekleyen ve sokakta yaşam savaşı veren diğer can dostlarımızı da kurtarabileceğiz. Lütfen can dostlarımıza yardım edebilmemiz için bizlere yardım edin” şeklinde açıklamada bulundu.

ÇAĞDAN: “ONLARIN SESİ OLARAK SİZE SESLENİYORUZ”

Hayvan Hakları Derneği Başkanı Seda Günsoy Çağdan, derneğin gün geçtikçe artan borçları nedeniyle, yardıma muhtaç hayvanlara yardım eli uzatabilmek amacıyla maddi desteğe ihtiyaçları olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

“Biz 3 yıldır canla başla sokakta yasam savaşı veren can dostlarımız için hiçbir çıkarımız olmadan tamamıyla gönüllü bir şekilde gece gündüz uğraşıyoruz. Adanın her yerinden bize gelen yardım mesajlarına koşmaya çalışıyoruz. Ancak maalesef bize uzatılan yardım eli çok az. Vicdanımızla hareket ettiğimiz için yardıma muhtaç her can dostumuza koşuyoruz. Bize yazılan her mesaja geri dönüş yapıp hepsini kurtarmaya çalışıyoruz. Ama günün sonunda yaptığımız bu güzel isler için maalesef destek alamıyoruz. Borcumuz 60 bin TL şuan için. Her ay artmaya devam ediyor. Ne olur bu çocukları görmezden gelmeyin. Bu dünya sadece bizim değil. Seslerini duyuramayan bu çocukların sesi biziz. Bizlere destek olmazsanız maalesef onları kurtaramayacağız artık. Onların sesi olarak size sesleniyoruz. Ne olur bize yardım edin”