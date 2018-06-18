Çağdan: "Yardım isteyen çok, bağış yapan yok…"

Kıbrıs Postası'ndan Cansu Yarışan'ın haberine göre, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, sokakta yaşayan hayvanların tedavi masraflarını veterinerlere olan 60 bin TL’lik borçlarını ödeyememeleri nedeniyle devam edemeyeceklerini bildirerek, duyarlı kişilere maddi destek çağrısında bulundu.
“HERKES BİRLİK OLUP BU BORCU KAPATABİLMEMİZE YARDIM ETSİN”
ÇAĞDAN: “ONLARIN SESİ OLARAK SİZE SESLENİYORUZ”
Hayvan Hakları Derneği Başkanı Seda Günsoy Çağdan, derneğin gün geçtikçe artan borçları nedeniyle, yardıma muhtaç hayvanlara yardım eli uzatabilmek amacıyla maddi desteğe ihtiyaçları olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:
“Biz 3 yıldır canla başla sokakta yasam savaşı veren can dostlarımız için hiçbir çıkarımız olmadan tamamıyla gönüllü bir şekilde gece gündüz uğraşıyoruz. Adanın her yerinden bize gelen yardım mesajlarına koşmaya çalışıyoruz. Ancak maalesef bize uzatılan yardım eli çok az. Vicdanımızla hareket ettiğimiz için yardıma muhtaç her can dostumuza koşuyoruz. Bize yazılan her mesaja geri dönüş yapıp hepsini kurtarmaya çalışıyoruz. Ama günün sonunda yaptığımız bu güzel isler için maalesef destek alamıyoruz. Borcumuz 60 bin TL şuan için. Her ay artmaya devam ediyor. Ne olur bu çocukları görmezden gelmeyin. Bu dünya sadece bizim değil. Seslerini duyuramayan bu çocukların sesi biziz. Bizlere destek olmazsanız maalesef onları kurtaramayacağız artık. Onların sesi olarak size sesleniyoruz. Ne olur bize yardım edin”