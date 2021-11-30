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Çağın: “Seçilirsem masa başı bir vekil olmayacağım”

UBP Milletvekili aday adayı Doç. Dr. Münevver Çağın Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Bahar Sancar ile A’dan Z’ye programına konuk oldu.

30 Kasım 2021 Salı 16:13
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Çağın: “Seçilirsem masa başı bir vekil olmayacağım”
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ÖZEL HABER

UBP Milletvekili aday adayı Doç. Dr. Münevver Çağın Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Bahar Sancar ile A’dan Z’ye programına konuk oldu.

Adaylık süreci hakkında bilgi veren Çağın, gençlerle sık sık bir araya geldiğini ve onların sorunlarını dinlediğini söyledi.

Milletvekili seçildiği takdirde “Masa başı bir vekil olmayacağını” kaydeden Çağın, “Meclise girdiğim takdirde sık sık vatandaşlarımız, özellikle gençlerimiz ile bir araya geleceğim ve onların yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulmak için çalışacağım. Gençlerimiz bizim için çok önemli. Gençlerimizin ekonomik hayatta daha fazla aktif rol alması için hibe programları oluşturulmalı ve bunlar devlet tarafından teşvik edilmeli” dedi. 

UBP’nin seçimden tek başına iktidar çıktığı takdirde istikrarlı bir yapının da oluşacağını kaydeden Çağın, Genel Başkanımız Dr. Faiz Sucuoğlu bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Hükümetlerde istikrar için tek başına iktidar olmak çok önemlidir. İnanıyorum ki 23 Ocak’tan sonra özellikle ekonomik projelerimizi kısa sürede hayata geçirerek vatandaşlarımızın yaşadığı bu ekonomik sorunları kısa sürede aşacağız” ifadelerini kullandı.

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