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Çağıner, belediyeler reformunu değerlendirdi

Otelciler Birliği Başkanı Çağıner, Belediyeler reformu ile otellerden elde edilecek gelirin 17 kat artacağının öngörüldüğünü söyledi, bunun kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı

22 Mart 2022 Salı 21:49
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Çağıner, belediyeler reformunu değerlendirdi
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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı ve Ekonomik Örgütler Platformu Sözcüsü Dimağ Çağıner, belediyeler reformunu değerlendirdi.

Ses Kıbrıs TV’de konuşan Çağıner, belediyeler reformunun içeriğinde ‘vergilerin artırılması’ konusunun da bulunduğunu belirterek, ‘hesapladığımız kadarıyla turizmle ilgili ödenen vergi 17 kat artacak’ diye konuştu. 

‘Ülke yönetimi verginin anlamını bilmiyor’ diyen Çağıner, sözlerine şöyle devam etti:

“Otelcilik için söyleyeyim, biz çoğu otelciler belediyeden hizmet almıyoruz. Biliyorsunuz büyük otellerde su arıtma sistemleri var, çöpünü kendi toplamakla sorumlu çünkü belediyeler o çöpü toplayabilecek kapasitede değil. Özetle hizmet almadığını noktaya vergi verilmez.’ 

Biz buna müsaade etmeyiz!

‘Sen bir vergi toplayacaksan, ‘bunlar çok para kazanıyorlar vergi vermiyorlar’ diyorsan ve bir vergi adaleti sağlayacaksan işletmeler üzerinde ki bunun da adil olması lazım, öyle kafadan uydurma rakamlarla değil, bunun kullanılacağı yerler belediyenin finansmanı olamaz. Biz buna müsaade etmeyiz. Belediyeler battı, biz otellere veriyi artıralım ödesinler belediyeleri kurtaralım. Bunu kabul etmeyeceğiz. Otelci vergi verecekse, tekrardan hizmet alabileceği bir noktaya vermesi gerekir. Durduk yere ‘aman belediye batmasın’ diye biz vergi ödemeyiz.”

Son Güncelleme: 22.03.2022 22:52
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