Çağıner: 'Tüm otellerin denizi temiz'

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner temiz deniz ve çevre bilincinin otelcilik sektörü ile uğraşan herkes için hassas bir konu olduğunu açıkladı.

Son dönemde bazı denizlerin tahlil sonuçlarının kötü çıkması nedeniyle bir açıklama yapan Çağıner, ülkemiz denizlerinin Ada’nın en büyük zenginliği olduğunu ve bu doğal varlıkları korumanın hayati bir konu olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve üyelerinin bu bilinçle hareket etmekte olduğunu ve eşsiz bir hazine olan denizleri ve çevreyi koruduklarını belirtti.

“Denizler bizim için çok önemli”

Çağıner, denizlerin temiz olmasının, turizminin ülkede lokomotif sektör olarak kalması için en temel olmazsa olmazlarından olduğunu kaydederek “Ülkemizdeki otellerimiz pazarlanırken denizlerimizin temizliği bizler için en önemli değerdir” diye konuştu.

“Herkes bu konuda hassas”

En küçüğünden, en büyüğüne kadar temiz deniz ve çevre bilincinin, otelcilik sektörü ile uğraşan herkesin hassas olduğu bir konu olduğuna da vurgu yapan Çağıner, otellerin sürekli denetim altında olduğunu kaydederek Sağlık Bakanlığı ile Çevre Dairesi’nin denizlerde sürekli olarak denetimler yaptığını kaydetti.

“Ortak amaç denizlerin korunması”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, denetimlerdeki ortak amacın hem çevrenin hem de denizlerin korunması olduğunu kaydederek otel yatırımcılarının, büyük risklerle kurdukları yapılarını, denizi kirleterek kullanılmaz hale getirecek kadar bilinçsiz olmadığını söyledi.

Çağıner açıklamasını şöyle tamamladı: Yapılan son denetimlerde otellerimizin tümünün denizlerinin temiz olduğu saptanmıştır. Tüm tesislerimizin plajlarından iyi sonuçlar çıkmıştır.

Kısacası denizlerimizde herhangi bir kirlilik söz konusu değildir.

Birliğimiz üyelerinin adanın kuzeyinde denizlerin korunması konusunda çok büyük bir hassasiyete sahip olduğuna işaret eder, KITOB olarak denizlerimizde ortaya çıkması muhtemel herhangi bir kirlilik söz konusu olursa, bunun devlet yetkilileri tarafından tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması konusunda da üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşırız.”