Çağkan Yapı İskele ve Omağ Development Rallisi başladı

Otomobil Kurumu'ndan verilen bilgiye göre, ilk günün lideri yeni araçları Ford Fiesta S2000 ile Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi oldu.

Ralli şampiyonasının beşinci yarışı iki günlük programla yapılıyor. Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development Rallisi’nin seremonik startı dün Kermiya’da bulunan Omağ Intense önünden (Nomi Bar) verildi.



Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Chagla Car Care, Eurol’un da katkıları ile organize edilen rallide 15 ekip start aldı.



Seremonik startın ardından Zet Leisure Center’de rallinin açılış etabı yapıldı. Keyifli geçen Özel Seyirci Etabı, Drift araçlarının gösterisi ile başladı. Ardından geçilen etapta yeni aracı Ford Fiesta S2000 ile Goodyear Racing Team’den Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi en iyi dereceyi elde ederek ralliye liderlikle başladı. Bozalanlar-Odun ikilisini 1.3 saniye farkla NEU Drift Team’den Enver Haskasap-Güner Şevketoğlu ikilisi takip ederken, üçüncü Kıbrıs Online Rally Team’den Barış Kalfaoğlu-Ahmet Özerdem ikilisi oldu.

-Bugün Aktepe, Alayköy ve Kanlıköy etapları geçilecek



Rallinin ikinci gününde ekipler Alayköy, Kanlıköy ve Kermiya bölgelerinde hazırlanan 3 etabı toplamı 7 etap olacak şekilde geçecekler. İlk olarak yaklaşık 10 kilometrelik Aktepe etabı 10.20 ve 11.10 ilk aracın start saati olacak şekilde iki kez art arda geçildi. Aynı bölgede hazırlanan yaklaşık 12 kilometrelik Kanlıköy etabı 12.50 ve 13.30’da ilk aracın start almasıyla başlayacak. Bu 4 etap Aktepe ormanı içerisinden ve Zet Leisure Center’in kuzeyinde yer alan zıplama noktasından izlenebilecek. Öğleden sonra ise 3 kez art arda Alayköy etabı geçilecek. İlk araç için Alayköy etabı saatleri 15.55, 16.35 ve 17.20 olacak. Metehan şehit çocukları arsalarından veya Alayköy yolu üstünde, sol tarafta Alayköy zıplama noktasından yarış takip edilebilecek.



Servis alanı Gönyeli Bulvarı üzerinde kurulan yarışın finiş ve ödül töreni Çağkan Yapı İskele Sistemleri önünde yapılacak.

Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development Rallisi Zet Seyirci Özel Etabı dereceleri şöyle: