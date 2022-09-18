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Çağkan Yapı İskele ve Omağ Development Rallisi başladı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası beşinci yarışı, Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development sponsorluğunda dün akşam geçilen Zet Seyirci Özel Etabı ile başladı.

18 Eylül 2022 Pazar 13:20
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Çağkan Yapı İskele ve Omağ Development Rallisi başladı


Otomobil Kurumu'ndan verilen bilgiye göre, ilk günün lideri yeni araçları Ford Fiesta S2000 ile Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi oldu.

Ralli şampiyonasının beşinci yarışı iki günlük programla yapılıyor. Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development Rallisi’nin seremonik startı dün Kermiya’da bulunan Omağ Intense önünden (Nomi Bar) verildi.


Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Chagla Car Care, Eurol’un da katkıları ile organize edilen rallide 15 ekip start aldı.


Seremonik startın ardından Zet Leisure Center’de rallinin açılış etabı yapıldı. Keyifli geçen Özel Seyirci Etabı, Drift araçlarının gösterisi ile başladı. Ardından geçilen etapta yeni aracı Ford Fiesta S2000 ile Goodyear Racing Team’den Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi en iyi dereceyi elde ederek ralliye liderlikle başladı. Bozalanlar-Odun ikilisini 1.3 saniye farkla NEU Drift Team’den Enver Haskasap-Güner Şevketoğlu ikilisi takip ederken, üçüncü Kıbrıs Online Rally Team’den Barış Kalfaoğlu-Ahmet Özerdem ikilisi oldu.

-Bugün Aktepe, Alayköy ve Kanlıköy etapları geçilecek


Rallinin ikinci gününde ekipler Alayköy, Kanlıköy ve Kermiya bölgelerinde hazırlanan 3 etabı toplamı 7 etap olacak şekilde geçecekler. İlk olarak yaklaşık 10 kilometrelik Aktepe etabı 10.20 ve 11.10 ilk aracın start saati olacak şekilde iki kez art arda geçildi. Aynı bölgede hazırlanan yaklaşık 12 kilometrelik Kanlıköy etabı 12.50 ve 13.30’da ilk aracın start almasıyla başlayacak. Bu 4 etap Aktepe ormanı içerisinden ve Zet Leisure Center’in kuzeyinde yer alan zıplama noktasından izlenebilecek. Öğleden sonra ise 3 kez art arda Alayköy etabı geçilecek. İlk araç için Alayköy etabı saatleri 15.55, 16.35 ve 17.20 olacak. Metehan şehit çocukları arsalarından veya Alayköy yolu üstünde, sol tarafta Alayköy zıplama noktasından yarış takip edilebilecek.


Servis alanı Gönyeli Bulvarı üzerinde kurulan yarışın finiş ve ödül töreni Çağkan Yapı İskele Sistemleri önünde yapılacak.

Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development Rallisi Zet Seyirci Özel Etabı dereceleri şöyle:

 

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

Derece

1

GOODYEAR Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Odun

Ford Fiesta S2000

2

03:12.1

2

Drift NEU Racing Team

Enver Haskasap

Güner Şevketoğlu

Skoda Fabia R5

2

03:13.4

3

Kıbrıs Online Rally Team

Barış Kalfaoğlu

Ahmet Özerdem

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

03:17.4

4

Drift NEU Racing Team

Halil Mulla

Mehmet Çağla

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

03:17.6

5

Kıbrıs Online Rally Team

Mehmet Kamiloğlu

Ahmet Gürün

Mitsubishi Lancer Evo X R4

2

03:18.2

6

Kıbrıs Online Rally Team

Mehmet Çocuk

İrfan Topçu

Mitsubishi Lancer Evo X

N

03:20.0

7

Team Evo RT

Sadık Bilgimer

Buse Bilgimer

Mitsubishi Lancer Evo IV

1

03:22.2

8

Team Evo RT

Yusuf Cambaz

Gökhan Sancar

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

03:24.3

9

Team Evo RT

Selen Bilgimer

Ali Burhan Sevil

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

03:25.6

10

GOODYEAR Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

03:29.1

11

GOODYEAR Racing Team

Kerim Hacımevlüt

Rasim Çetinkaya

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

03:30.0

12

Team Evo RT

Hüseyin Yarkıner

Ali Yöncü

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

03:31.7

13

Karaduman Rally Team

Osman Pozan

Ayhan Ertuğrul

Peugeot 206 Gti

3

Anahtar Kelimeler:
Çağkan Yapı İskeleOmağ DevelopmentKuzey Kıbrıs
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