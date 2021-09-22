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Çağlar Yüksel davasında flaş gelişme!

Gazeteci Çağlar Yüksel’in ciddi şekilde darp edilmesi ile ilgili olarak T.K.O, A.A ve M.T.A tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

22 Eylül 2021 Çarşamba 16:41
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Çağlar Yüksel davasında flaş gelişme!

(Kamalı Haber) 

Gazeteci Çağlar Yüksel’in ciddi şekilde darp edilmesi ile ilgili olarak T.K.O, A.A ve M.T.A tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ersan Yaran olguları aktardı.

Polis, 02.08.2021 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Demirhan'da Ecevit caddesinde adresinde ikamet etmekte olan gazeteci Çağlar Yüksel’in ikametgâhımın avlusu içerisine girdiği sırada 2 erkek şahıs tarafından tasarruflarında bulunan ahşap sopa ile başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurmaları sonucu başının arka kısmında yaklaşık 5 cm lik kesinin oluşmasına sebebiyet verip yaralayıp ciddi bir şekilde darp edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün Çağlar Yüksel’in Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisi yapıldıktan sonra bilinç kaybı yaşadığı gerekçesi ile müşahede altına alındığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında üç zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı A.A'nın polise zanlılar T.K.O ve M.T.A ile birlikte müştekinin evinin yakınına gittiklerini ayrıca zanlı T.K.O'nun arabadan beyzbol sopası alıp zanlı A.A ile birlikte müştekinin evine gidip, bir süre sonra koşarak arabaya döndüklerini anlattığını söyledi. Polis, zanlılar ile müştekinin arasında husumet olmadığını ve meselede başka zanlı olma olasılığı olduğunu belirtti.

Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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