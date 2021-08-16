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Çağlar Yüksel davasından tutuklandı; Aracından demir jop çıktı

Demirhan'da Gazeteci Çağlar Yüksel'in saldırıya uğraması ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada tabanca ve demir jop bulunması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı O.B ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:21
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Çağlar Yüksel davasından tutuklandı; Aracından demir jop çıktı

(Kamalı Haber)

Demirhan'da Gazeteci Çağlar Yüksel'in saldırıya uğraması ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada tabanca ve demir jop bulunması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı O.B ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Bülent Hapçı olayla ilgili bulguları aktardı.

Hapçı, Girne'de meydana gelen "Kanunsuz Patlayıcı Madde, Ateşli Silah, Taşıma, Tasarrufu ve Tecavüzü Alet Taşımak" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlının adına kayıtlı ve kullanımında bulunan park halindeki aracı içerisinde Polis ekipleri tarafından huzurunda yapılan aramada aracın arka koltuğunda markası olmayan siyah renk deri çanta içerisinde muhafaza edilen siyah renk markası meçhul 9 mm çapında tabanca ve şarjörü içerisinde takılı durumda 15 adet 9 mm çapında canlı mermi ve yine ayni aracın ön sağ kapı cep kısmında muhafaza edilen toplam uzunluğu 50 cm olan demirden mamul cop bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis zanlının suçüstü tutuklandığını belirterek soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis alınan emarelerin parmak izi ve balistik incelenmesinin henüz tamamlanmadığını, ayrıca telefon dökümlerinin beklendiğini belirterek zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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