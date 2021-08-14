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Çağlar Yüksel'e organize saldırı!

Gazeteci Çağlar Yüksel’in ciddi şekilde darp edilmesi ile ilgili olarak tutuklanan Mahmut Şimşekatan bugün mahkemeye çıkarıldı.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 18:23
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Çağlar Yüksel'e organize saldırı!

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, 02.08.2021 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Demirhan'da Ecevit caddesinde adresinde ikamet etmekte olan gazeteci Çağlar Yüksel’in ikametgâhımın avlusu içerisine girdiği sırada 2 erkek şahıs tarafından tasarruflarında bulunan ahşap sopa ile başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurmaları sonucu başının arka kısmında yaklaşık 5 cm lik kesinin oluşmasına sebebiyet verip yaralayıp ciddi bir şekilde darp edildiğini belirtti. Polis, aynı gün Çağlar Yüksel’in Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisi yapıldıktan sonra bilinç kaybı yaşadığı gerekçesi ile müşahede altına alındığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili yapılan tahkikat sonrasında şu anda Girne polis müdürlüğünde tutuklu bulunan ve mesele ile bağlantılı olduğu düşünülen zanlı O.B. ile olay günü bahse konu olaydan hemen önce ve hemen sonra birçok kez telefonda konuştuğu alınan telefon dökümlerinden tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının 13 Ağustos 2021 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne gelerek teslim olduğunu belirtti. Polis, zanlıdan yapılan ilk soruşturmasında yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzibinin yapılacağını söyledi. Polis, zanlının aranan kişilere müdahale edebileceğini belirtip, poliste 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Çağlar Yüksel
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