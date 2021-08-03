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Çağlar Yüksel'den ilk açıklama

Kıbrıs Gerçek Haber sitesi Genel Yayın Yönetmeni Çağlar Yüksel, evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından odunla darp edildi.

03 Ağustos 2021 Salı 17:01
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Çağlar Yüksel'den ilk açıklama

Kıbrıs Gerçek Haber sitesi Genel Yayın Yönetmeni Çağlar Yüksel, evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından odunla darp edildi.

Yüksel'den ilk açıklama geldi...

 Yüksel, "Birileri üzülecek ama durumum iyi" dedi.

Değerli arkadaşlar;

Dün gece evime geldiğim esnada garaj tarafında iki kişi tarafından sopayla, kahpece arkadan saldırıya uğradım. 

Kafama aldığım darbeden dolayı ilk önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin acil servisine götürüldüm. 

Burada hemen kafama 5 dikiş atıldı ve ardından tomografi çekildi. Birileri üzülecek ama durumum iyi… 

Bu bizi yıldırmaz, bir gram da geri adım attırmaz.  Hatta aksine daha da hırslandırır..

İlk andan itibaren ilgisini eksiltmeyen ve anında konuya müdahil olan polisimize, hastanede sağlığıma kavuşmamı sağlayan sağlık çalışanlarına ve yanımda duran sendikamız Basın-Sen’e teşekkür ederim. 
En kısa sürede görüşmek üzere..

Her karanlık gecenin bir sabahı vardır! 
Bana yapılan bu saldırıyı yerde bırakmayacağız!

Son Güncelleme: 03.08.2021 17:17
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