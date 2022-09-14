Çağlaş LTD: Araç teknik arızdan kaynaklı, duman çıkardı

Çağlaş LTD taşımacılık şirketinin sahibi Kemal Çağlaş, saat 7 civarında meydana gelen olayda, Girne den Lefkoşa ya öğrenci taşıyan Mercedes Travego Marka aracın teknik bir arızadan dolayı sadece duman çıkardığı vurgulandı.

Aracın yeni olduğu ve 2 Eylül 2022 tarihinde Türkiye'den getirildiği vurgulanan açıklamada, en kısa süre içerisinde sorunun düzeleceği vurgulandı. Açıklamada, araçların bakımlarının düzenli olarak yapıldığı da ifade edildi.

Şirketten yapılan açıklamada olayda hiçbir öğrencinin mağdur olmadığı, öğrencilerin zamanında ulaştırıldığı da vurgulandı.