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Çağlayan Parkı da nasibini aldı

Lefkoşa’daki insanların biraz olsun nefes aldığı yerlerden olan Çağlayan Parkı bazı duyarsız vatandaşların hor kullanması nedeniyle yine harap oldu...

19 Ocak 2018 Cuma 16:39
Çağlayan Parkı da nasibini aldı
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Yeni Bakış gazetesinde yayınlanan habere göre ülkemizde duyarsızlık ve vandallık tam anlamıyla tavan yaptı. Kurumlar veya kişiler tarafından vatandaşların ortak kullanımına sunulan birçok alan sorumsuz ve saygısız kişiler tarafından anlamsızca tahribata uğratılmaya devam ediyor.

Çağlayan Parkı da nasibini aldı

Lefkoşa’da Belediye tarafından hemen hemen her yıl yeniden düzenlenen Çağlayan Parkı, yine bazı Vandalların hor kullanımı nedeniyle tahribata uğradı. Plansız yapılaşma nedeniyle betonla kaplanan, yeşil alanı nerdeyse hiç kalmayan Lefkoşa’da insanların biraz olsun soluklanabileceği bu park hem pislikten geçilmiyor hem de tahrip edilmiş durumda. 

Uyarıları takan yok

Çağlayan Parkı’nın vatandaşların ortak kullanım alanı olduğu konusunda Lefkoşa Belediyesi çalışanlarının sürekli olarak yaptığı uyarılar pek işe yaramıyor. Bu konuda gazetemize parkın son durumu ile ilgili fotoğraflar ulaştıran bir vatandaşımızın söyledikleri ise düşündürücü idi: “Lefkoşa ve Lefkoşalılar için çok özel bir yeri olan Çağlayan Parkı’mız. Orta yaş ve üzeri olan Lefkoşalının bu parkla ilgili anıları olmasın olmaz. Fakat tüm adada olduğu gibi bu mekan da DUYARSIZ ve SAYGISIZ kişilerden nasibini almış. Kişilerde iyi niyet olmadıktan sonra yetkililer ne kadar uğraşsa nafile.”

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Rıfgı 2018-01-19 19:10:56

Efendi sorallar size. Güvenlik kabini bile bu haldeyken. Güvenlik nerde? iki polisimiz ikida zabıtamız orda olsa. aceba bu park böyle olur? daha nelerin riski var orda kimler bilir. Ama bir DAKİKA???? e metropol yolundaki arabalardan daha iyi para gelir aceba? park cezası yazalım? hade gardaş gel.....

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