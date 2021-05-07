Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı

Çağman: “Çocuklar Daha Geniş Ortamda Ve Daha Mutlu Yaşayacak”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı arasında devlet koruması altındaki çocuklara yaşam alanı olacak “Sevgi Evi” projesinin inşası için işbirliği protokolü imzalandı. 

07 Mayıs 2021 Cuma 10:41
44 Okunma
Çağman: “Çocuklar Daha Geniş Ortamda Ve Daha Mutlu Yaşayacak”

Protokole Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ile Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Kavuklu imza koydu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Bakan Koral Çağman, projenin Vakıflar İdaresi tarafından verilen Haspolat Bölgesi’ndeki bir arazi üzerine inşa edileceği bilgisini verdi.
ÇAĞMAN: “ÇOCUKLAR DAHA GENİŞ ORTAMDA VE DAHA MUTLU YAŞAYACAK”
Sevgi Evi projesiyle devlet korumasındaki çocukların daha geniş ortamda ve daha mutlu yaşayacağını kaydeden Çağman, “Amacımız kimsesiz çocuklarımıza gerekli yaşam alanını oluşturmak ve onları toplum için sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek. Onun için Tangül Çağıner Vakfı’na teşekkür ederiz” dedi.
Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Kavuklu ise, vakfa adını verdikleri annesi Tangül Çağıner’in çocuklara karşı duyduğu merhamet duygusundan bahsederek, “Onun misyonunu kurumsal bir şekilde sürdürmek için Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’nı kurduk. ‘Çocuklar mutlu, bizler umutlu’ sloganı ile pek çok çocuğa ve çocuklu aileye destek olduk” ifadelerini kullandı.
KAVUKLU: “ADRESLERİNİ UTANMADAN SÖYLEYECEKLER”
Devlet koruması altındaki çocukların sayılarının artmasından dolayı yaşam alanları konusunda sıkıntı yaşandığını belirten Kavuklu, yaptıkları araştırmalarda bu çocukların nerede yaşadıklarını söylemeye çekindiklerini tespit ettiklerini söyledi.
“Bu yaşam alanı ile devlet korumasındaki çocuklarımız da “benim evim, benim odam, benim annem” diyebilecek. Adreslerini utanmadan söyleyecekler” diyen Kavuklu, Çalışma Bakanı Koral Çağman ile bu konu ile ilgili Bakanlığa arazi devreden Vakıflar İdaresi’ne teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Yüz Yüze Eğitim Başlamalı"
"Yüz Yüze Eğitim Başlamalı"
Bozdağ Töre'nin otopsi sonucu açıklandı
Bozdağ Töre'nin otopsi sonucu açıklandı
50 yaşındaki şahıs markette hırsızlık yaptı
50 yaşındaki şahıs markette hırsızlık yaptı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim