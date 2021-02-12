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Çağman Güzelyurt’ta temaslarda bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Güzelyurt’ta temaslarda bulundu.

12 Şubat 2021 Cuma 15:26
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Çağman Güzelyurt’ta temaslarda bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Güzelyurt’ta temaslarda bulundu.

Güzelyurt’ta bulunan  narenciye paketleme tesislerini ziyaret eden Çağman,  Cypfruvex, Polat Narenciye, Dilekler ve Kalyoncu Narenciye paketleme’de  incelemelerde bulundu. Bakan Çağman’a ziyaretlerinde Bakanlık  Müsteşarı Çelebi Ilık  ile Bakanlık Müdürü Meray Dürüst de eşlik etti. Çağman, ayrıca  tesisleri gezerek  çalışanların sıkıntılarını yerinde dinledi. 

Narenciye sektörünün  yaşadığı  sorunları yerinde  gözlemlemek ve  bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla   Güzelyurt bölgesini ziyaret ettiğini kaydeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çağman, daha sonra Kıbrıs  Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni de ziyaret etti.

Bakan  Çağman, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde incelemeler yapıp üniversite hakkında bilgi aldı.

Üniversiteyi çok beğendiğini söyleyen  Çağman, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’yle Güzelyurt’un geleceği için önemli ve başarılı bir yatırım yapıldığına dikkat çekti.  Bakan Çağman, hem bölge için  istihdam yaratılması hem de bölge esnafı ile yatırımcılarına  kazanç sağlanması açısından  üniversitenin gelecek için  umut verdiğini söyledi. Çağman üniversitenin öncülüğünü yapan Eğitim Eski Bakanı Kemal Dürüst’e, üniversite rektörüne, üniversitenin kurucularına teşekkür ederek, öğrencilere ve yönetime başarılar diledi.

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