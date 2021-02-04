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ÇAĞMAN: “KATKILAR BU KEZ ÇALIŞANIN KENDİ HESABINA YATIRILACAK ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

04 Şubat 2021 Perşembe 10:36
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ÇAĞMAN: “KATKILAR BU KEZ ÇALIŞANIN KENDİ HESABINA YATIRILACAK ”

ÖZEL HABER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.
Katkı ödemelerini bu kez kişilere ödemeleri kararı aldıklarını söyleyen Çağman, “Değerlendirmeleri yapacak bir komisyon var. Hangi iş yerlerinin kapanmış, hangi işletmelerin etkileneceklerini değerlendirecektir. Yani marketlerin ve tedarikçileri de var. En fazla etkilenen sektörler oteller ve çarşı esnafıdır. Bunlar da hep değerlendirilecektir. Bu kez bu 1500 TL’lik katkı payı ödemeleri kişilerin kendi hesaplarına aktarılacaktır. Daha önce yaşadığımız aksaklıkları yeniden yaşamamak için teker teker işçilere ulaşmanın çok daha kolay olacağını düşünüyoruz. Böylelikle aksamaların da önüne geçebileceğimize inanıyoruz” dedi. 

Son Güncelleme: 04.02.2021 11:38
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