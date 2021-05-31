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Çağman: “TOCEN’'in etkin bir daire olarak hayata geçmesi için çalışıyoruz…”

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ekonomi, eğitim ve sosyal düzeylerde yaygınlaştırılması, bu politikaların devlet düzeyinde üretilen makro plan ve politikalara yansıtılması ile kadınlara ve LGBTI bireylere yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi amacıyla kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (TOCED) birimlerinin kuruluş toplantıları devam ediyor. 

31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:59
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Çağman: “TOCEN’'in etkin bir daire olarak hayata geçmesi için çalışıyoruz…”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın yaklaşık bir aydır yürüttüğü çalışmalar kapsamında Maliye, İçişleri, Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının belirlediği Cinsiyet Odak Noktaları temsilcileri bir araya geldi. 

TOCED bünyesinde çalışacak olan Cinsiyet Odak Noktaları’nın sivil toplum ve üniversiteler ile iş birliği içinde çalışabilmesi için yol haritası çalışmaları başlatıldı. Ayrıca, Daire bünyesinde ihtiyaç duyulan personelin istihdamı ve eğitimi için de görüş alış verişinde bulunuldu. 

Çalışmalar kapsamında daha önce de TOCED Yasasına göre kurulan Polis Şiddete Müdahale Birimi ile toplantılar yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Koral Çağman, Şiddete Müdahale Birimlerinin Lefkoşa dışındaki ilçelerde de açılması ile ilgili Polis Genel Müdürlüğü ile istişarelerde bulundu. 

ÇAĞMAN: “TOCED'İN ETKİN BİR DAİRE OLARAK HAYATA GEÇMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ…”

Toplantı sırasında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda somut adımlar atmak için çalışmalara hız verdiklerini aktardı. 

Şiddetle mücadelede görevlerini layıkıyla yapmaya hazır olduklarını kaydeden Çağman, şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının önünü açacak olan TOCED'in etkin bir daire olarak hayata geçmesi için çalışmaların süreceğini söyledi. 

Son Güncelleme: 31.05.2021 17:01
Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanlığıToplumsal Cinsiyet Eşitliği DairesiTOCED
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