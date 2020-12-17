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Çağman: Yılbaşından önce çalışanın beklediği ödemeyi yapmayı planlıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, BRT’de yayınlanan “Manşet +” programında asgari ücret ve özel sektörde çalışan ve işverene yönelik destekler konusunda açıklamalarda bulundu.

17 Aralık 2020 Perşembe 14:50
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Çağman: Yılbaşından önce çalışanın beklediği ödemeyi yapmayı planlıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, BRT’de yayınlanan “Manşet +” programında asgari ücret ve özel sektörde çalışan ve işverene yönelik destekler konusunda açıklamalarda bulundu.

Çağman, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun hemen kurulacağını ve çalışanın emeğinin karşılığını alması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Çağman, “hem işvereni hem işçiyi asgari düzeyde en iyi koşullarda memnun etmeye çalışacağımız bir görüşme olacaktır onların da destekleriyle. Yani herhangi bir şekilde zaman kaybına uğratacağımızı söylemem mümkün değil. Güvenoyu alır almaz ilk yapacağımız iş bu olacaktır. Önümüzdeki hafta ilk işimiz bu olacak diyebilirim” dedi.

Özel sektörde çalışan ve işverene yönelik destekler konusunda ise Bakan Çağman, ilk günden itibaren ödemeler için kaynak üretme konusunda çalıştıklarını söyledi.

Koral Çağman, “işçinin beklediği bin 500 liralar ya da işverene yapacağımız katkıları da yılbaşından önce halletmeyi planlıyoruz. Kaynak bulma konusunda çok büyük bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Elden gelen ne varsa o uygulanacak, yılbaşından önce de herkesi mutlu edecek bir sonuca ulaşacağımızdan ben hemen hemen eminim” dedi.
        
        
 

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