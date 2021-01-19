Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eski kız arkadaşının çenesine yumruk attı
Eski kız arkadaşının çenesine yumruk...
Ademgil ve Mattheou mahkemeye çıkarıldı
Ademgil ve Mattheou mahkemeye çıkarıldı
Balkondan girdi, paraları çaldı
Balkondan girdi, paraları çaldı
Zanlı 4 gün poliste tutuklu kalacak
Zanlı 4 gün poliste tutuklu...
45 gün cezaevinde bekleyecek
45 gün cezaevinde bekleyecek
Flaş Haber
11'i yerel 14 pozitif vaka
Kapat

Çağman’dan ‘sabredin’ çağrısı

Uzun süredir bir araya gelmeyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün toplandı, toplantıda yeni asgari ücret belirlenemedi. Taraflar nihai karar için 27 Ocak’ta yeniden bir araya gelecek.

19 Ocak 2021 Salı 16:50
892 Okunma
Çağman’dan ‘sabredin’ çağrısı

Uzun süredir bir araya gelmeyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün toplandı, toplantıda yeni asgari ücret belirlenemedi. Taraflar nihai karar için 27 Ocak’ta yeniden bir araya gelecek.

Toplantı öncesinde açıklama yapan Çalışma Bakanı Koral Çağman, müsteşarın atanmasının Perşembe gerçekleştiğini, bugün de Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının yapıldığını kaydederek, bu konuda ‘sabırlı’ olunmasını istedi.

Çağman, “Biraz sabredersek, hedefimiz sonuca ulaşmak. Görüşler alındıktan sonra varabileceğimiz maksimum noktaya ulaşmak hedefimiz” dedi.

Son Güncelleme: 19.01.2021 17:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski kız arkadaşının çenesine yumruk attı
Eski kız arkadaşının çenesine yumruk attı
"Akaryakıta zam yok"
"Akaryakıta zam yok"
80 yaş üzeri aşı programı 
80 yaş üzeri aşı programı 
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim