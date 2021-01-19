Çağman’dan ‘sabredin’ çağrısı

Uzun süredir bir araya gelmeyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün toplandı, toplantıda yeni asgari ücret belirlenemedi. Taraflar nihai karar için 27 Ocak’ta yeniden bir araya gelecek.
Toplantı öncesinde açıklama yapan Çalışma Bakanı Koral Çağman, müsteşarın atanmasının Perşembe gerçekleştiğini, bugün de Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının yapıldığını kaydederek, bu konuda ‘sabırlı’ olunmasını istedi.
Çağman, “Biraz sabredersek, hedefimiz sonuca ulaşmak. Görüşler alındıktan sonra varabileceğimiz maksimum noktaya ulaşmak hedefimiz” dedi.