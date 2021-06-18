Çağman'ın yerine geçecek isim belli oldu

Haber Kıbrıs sitesinde yer alan habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın istifa kararı aldığı yazıldı.

Çağman istifasını bugün Başbakan Ersan Saner’e sunacağı iddia edildi...

Bakan Çağman’ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa kararı aldığı ancak gerçek nedenin, bu olmadığı belirtildi.

Bakanlığa Serdar Denktaş mı geliyor?

Öte yandan Koral Çağman’dan boşalacak bakanlığa DP eski Genel Başkanı, milletvekili Serdar Denktaş’ın geleceği iddia edildi.

DP’ye yakın kaynaklar henüz bu bilgiyi doğrulaması ancak, dıştan atama yerine Serdar Denktaş’ın bakanlığa getirilmesinin tercih edildiği ve Denktaş’ın buna sıcak baktığı iddia edildi.

Kaynak : Haber Kıbrıs