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Cahit Falyalı, "UBP bu memleketin temel partisidir"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi’nde uzun yıllar görev alan ve son olarak Onursal Üye ilan edilen Cahit Falyalı ön seçimler ile ilgili düşüncelerini Gündem Kıbrıs’a aktardı.

11 Aralık 2021 Cumartesi 20:25
429 Okunma
Cahit Falyalı, "UBP bu memleketin temel partisidir"
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi’nde uzun yıllar görev alan ve son olarak Onursal Üye ilan edilen Cahit Falyalı ön seçimler ile ilgili düşüncelerini Gündem Kıbrıs’a aktardı.

Cahit Falyalı konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Ulusal Birlik Partisi (UBP) inşallah önde gelecektir. UBP’ye başarılar diliyorum. UBP bu memleketin temel partisidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bugün mevcutsa Ulusal Birlik Partisi (UBP) sayesindedir."

Cahit Falyalı, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Herkesin oyunu kullanmasını tavsiye ediyorum. Ülkenin başına gelecek olan partiler seçim ile başa gelecekse vatandaşın oy kullanması gerektiğini düşünüyorum. Sandığa gitmemek yanlış bir düşüncedir. Partilere oy verme işleminde yer almaları gerekiyor. Adaylarımızı bugün belirleyeceğiz. Bugün bizler için onur günüdür."

Son Güncelleme: 11.12.2021 23:03
Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiCahit Falyalı
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