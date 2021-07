Ulusal Birlik Partisi (UBP), Parti Meclisi'nden Cahit Falyalı'ya Onursal Üyelik Beratı takdim edildi.

Falyalı yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

Biz bu günleri görmek için çok çalıştık.Kolay da olmadı. Bizim akranımız olan kişiler gençlik hayatımızı da yaşayamadık. Lise bitti kendimizi yer altında bulduk , 1963'de yer üstüne çıktık. Mücadelemize açık olarak 1963'den sonra devam etmeye çalıştık.Ben iki kere rumlar tarafından esir edilenlerdenim fakat yılmadım. Milletimiz için , vatanımız için gereken her şeyi yapmaya hazırdık ve öyle yaptık. Mutlu Barış Harekatından sonra da yolumuza devam etmeye çalıştık ama 63 ve 74 arası dönemde hakimlikte yaptık, hekimlikte yaptık her şeyi yaptık çünkü o zaman kuş uçmaz kervan geçmez bir dönemdi.Öğretmenliğim yanında komutanlığım da vardı. O işleri beraber yürüttük. Partiler kurulmaya başladığında partimizin kurulduğu günden beri öğretmen olmama rağmen bütün hizmetleri vermeye çalıştım emekli olduktan sonra da bu hizmetlerime devam ettim. Hizmetlerimden hiç bir zaman vazgeçmedim. Partimizin gelişmesi büyümesi için de elimden gelen her fedakarlığı yaptım. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa bu partinin sayesinde olmuştur. Bu plaketle beni çok mutlu ettiler. Her şey için teşekkür ederim.