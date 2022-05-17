Künye
Kıbrıs 21
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polis aracına 3 el ateş ettiler
Polis aracına 3 el ateş...
Evinden 90 adet uyuşturucu hap çıktı!
Evinden 90 adet uyuşturucu hap...
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
"Bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak”
"Bu sefer dükkanına değil kafana...
Gece vakti dehşet saçan alkollü sürücü cezaevini boyladı!
Gece vakti dehşet saçan alkollü...

Cahitoğlu, Ulaç’ı kutladı!

17 Mayıs 2022 Salı 11:05
131 Okunma
Cahitoğlu, Ulaç’ı kutladı!

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, 10-13 Şubat Tarihleri arasında Türkiye Açıksu Milli Takım seçmelerinde 10 km’de 1:56:50 ile Milli Takıma girip Len – Cup ikinci ayağına katılan Milli Sporcu Doğukan Ulaç’ı kabul etti.

Doğukan Ulaç’ı kabulünde konuşan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Doğukan’ın yüzme dalında ciddi mesafe kaydettiğini, Doğukan gibi genç isimlerin son dönemde farklı spor dallarında iyi derecelerle ülkeye döndüğünü bunun da ülkemiz adına sevindirici olduğunu belirtti.

Doğukan Ulaç’ı elde ettiği başarıdan dolayı kutlayan Cahitoğlu, Doğukan Ulaç’ın başarılı sonuçlarının ilerleyen sürede yine devam etmesini istediğini belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis’te güven oylaması yarın!
Meclis’te güven oylaması yarın!
Yarın eylem var!
Yarın eylem var!
Akaryakıta zam kapıda 
Akaryakıta zam kapıda 










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim