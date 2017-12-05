Çakıcı: "7 Ocak'ta Gezici gibi şarlatanların foyası ortaya çıkacak"

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, dış kaynaklı bir şirketin Kıbrıs’a gelerek anketler yapmasının ve Kıbrıs Türk siyasetini dizayn etmeye çalışmasının son derece düşündürücü ve Kıbrıs Türk siyasetine bir müdahale olduğunu belirtti.

Çakıcı, “Bu operasyon hem iç hem de dış odaklıdır. Gezici araştırma şirketi her seçim döneminde ortaya çıkıyor ve bu algı operasyonlarını burada yapıyor. Kıbrıs Türk halkı bu yalan dolandan ibaret bu gibi anketlere itibar etmesin” çağrısında bulundu.

Yazılı açıklamasında Gezici Araştırma Şirketi’nin dün açıkladığı anketin sahte olduğu görüşünü ifade eden Mehmet Çakıcı, bu anketlerinin finansörlerinin bazı milletvekili adayı zengin iş adamları ve bazı kurumlar olduğunu bildiklerini, bu finansörlerin içinde üst düzey resmi bir kurumun olduğunu görmekten de üzüntü duyduklarını kaydetti.

“ONLARCA ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA ŞİRKETİ VARKEN…”

Çakıcı açıklamasına şöyle devam etti:

“Ülkemizde onlarca üniversite ve sayısız araştırma şirketi var. Bunlar dururken dış kaynaklı bir şirketin Kıbrıs’a gelerek anketler yapması ve Kıbrıs Türk siyasetini dizayn etmeye çalışması son derece düşündürücüdür. Bu Kıbrıs Türk siyasetine bir müdahaledir.”

Mehmet Çakıcı, şirketin yaptığı anketlerdeki bazı partilerin oy oranlarından örnekler vererek bunların stratejik bir çalışmanın ürünü olduğunu kaydetti.

Söz konusu anketlerde TKP Yeni Güçler’in yokmuş gibi gösterilmeye çalışılmasını eleştiren Çakıcı, “Yalnızca ittifak yaptığımız BKP’nin bir önceki seçimlerde aldığı oy oranı yüzde 3,8’dir. Utanmasalar bizi eksi gösterecekler. 7 Ocak’ta yapılacak seçimden sonra Gezici gibi şarlatanların foyası ortaya çıkacak. Kıbrıs Türk halkı gereken cevabı bu şarlatanlara sandıkta verecektir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın sosyal medya aracılığı ile yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Çakıcı, “Serdar Denktaş, Gezici Araştırma şirketinin kendisinden 500 bin Türk Lirası karşılığında yayınlayacağı anketlerde Demokrat Partiyi birinci parti olarak gösterebileceğini söyledi. Sayın Denktaş’ın bu açıklaması Gezici Araştırma Şirketin yapmış olduğu anketlerin ne kadar düzmece ve sipariş anketler olduğunu bizlere göstermiştir. Bu son derece sahtekârca ve ahlaksız bir tekliftir” dedi.

“KAYITLI MI? VERGİ ÖDÜYOR MU?”

Çakıcı, Gezici Araştırma Şirketi’nin vergi ödeyip ödemediğinin, şirketin kayıt altında olup olmadığının, yanında kaç kişi çalıştığının, SSK ve İhtiyat Sandığı gibi yatırımlarının yapılmadığının araştırılarak kamuoyuyla paylaşılması için Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı göreve davet etti.