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Çakıcı: “Atatürk’ün İlke Ve Devrimleri Kıbrıslı Türklere Işık Tutmaya Devam Ediyor”

28 Ekim 2019 Pazartesi 16:37
Çakıcı: “Atatürk’ün İlke Ve Devrimleri Kıbrıslı Türklere Işık Tutmaya Devam Ediyor”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin Kıbrıslı Türklere ışık tutmaya devam ettiğini kaydetti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Çakıcı,“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, modern ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti gibi bu bayramı da gelecek nesillere miras bıraktı” dedi.

TKP YG Genel Başkan Mehmet Çakıcı, “29 Ekim’i her yıl olduğu gibi bu yıl da içtenlikle kutluyoruz.Atatürk'ün ilke ve devrimleri, tüm mazlum uluslara olduğu gibi Kıbrıslı Türklere de ışık tutmaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Atatürk’ün gençliğeduyduğu güvene de işaret eden Mehmet Çakıcı,bu güvenin de her zaman belleklerde taşındığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
TKP YG)Mehmet Çakıcı
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