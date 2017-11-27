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Çakıcı: "'Bahaneyle ayrıldı iddiaları' gerçeği yansıtmıyor"

Çakıcı, televizyon programı bitiminde yeniden Meclis Genel Kuruluna gittiğini, ancak Meclis’in ana muhalefet ve hükümet milletvekillerinin katılmaması sonucu nisap sorunu nedeniyle yarına ertelendiğini öğrendiğini ifade etti.

27 Kasım 2017 Pazartesi 17:08
Çakıcı: "'Bahaneyle ayrıldı iddiaları' gerçeği yansıtmıyor"
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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin görüşüleceği bugün bahaneyle Meclis’ten ayrıldığına ilişkin iddiaları yalanladı.

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, bugün Meclis Genel Kurulunda saat 10. 00 sıralarında hazır bulunduğunu ve Meclisin açılmasını beklediğini, Meclis toplantısın saat 12.00’ye kadar açılamaması nedeniyle, daha önceden  belirlenmiş olan  televizyon programına  geç kalmamak için Meclis’ten ayrılmak zorunda kaldığını kaydetti.

Çakıcı, televizyon programı  bitiminde yeniden Meclis Genel Kuruluna gittiğini, ancak  Meclis’in ana muhalefet ve hükümet milletvekillerinin katılmaması sonucu  nisap sorunu  nedeniyle yarına ertelendiğini öğrendiğini ifade etti.

Çakıcı, 2011 yılında “emeklilerin yaşının yükseltilmesini ve çalışanların sosyal sigorta haklarının gasp edilmesini içeren yasa önerisine” karşı Meclis kürsüsünden yapmış olduğu 13 saatlik konuşmayı hatırlatarak, “Geçmişte halkımızın emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı olan, bunun için her türlü mücadeleyi veren ve bedel ödeyen birisi olarak, bugün de aynı kararlılıkta olduğumu ve halkımızın menfaatine olan yasaların sonuna kadar arkasında olduğumu söylemek isterim” ifadelerini kullandı.

Çakıcı, TKP Yeni Güçler olarak bugün Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi planlanan “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisine geçmişte olduğu gibi bugün de desteklerinin devam ettiğini,  söz konusu yasa önerisine “evet”  oyu kullanacaklarını ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün iki kez denenmesine rağmen nisap sağlanamadığı için  toplanamamıştı.

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