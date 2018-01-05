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Çakıcı: “Biz mührümüzü değişimden yana kullanacağız”

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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) ile Birleşik Kıbrıs Partisi’nin (BKP) oluşturduğu Değişim ve Kurtuluş İttifakı, 7 Ocak Erken Genel Seçimi çalışmaları çerçevesinde dün akşam dayanışma yemeği düzenledi.

05 Ocak 2018 Cuma 17:05
Çakıcı: “Biz mührümüzü değişimden yana kullanacağız”
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TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre, “Değişim ve Kurtuluş Başlıyor” sloganıyla , Hidden Garden’da yer alan şölende, milletvekili adayları partileri selamladı, SOS grubu  sahne aldı.

ÇAKICI: “BİZ MÜHRÜMÜZÜ DEĞİŞİMDEN YANA KULLANACAĞIZ”

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı gecede yaptığı konuşmada, partinin iktidara doğru yürüdüğünü, bu yürüyüşün ayak seslerinin duyulmaya başladığını söyledi. 

TKP Yeni Güçler’i kötü göstermeye, yok saymaya çalışan kesimler olduğuna değinen Çakıcı, uygulanmaya çalışılan karartma politikalarının işe yaramadığının, salonu dolduran kalabalık halk desteğinden belli olduğunu ifade etti. 

Seçime çok az bir süre kaldığını hatırlatan Çakıcı, “Bizim tarafımız nettir. Biz emekçinin, işçinin, memurun, polisin, çiftçinin, öğretmenin, tüm ezilen kesimin ve orta direğin partisiyiz. Parti manifestomuzu sosyal devlet anlayışının gerektirdiği biçimde hazırladık. 40 yıldır bu ülkeyi yönetenler bu topluma artık bir şey veremez. Bu saltanat yıkılmalı, bu düzen değişmelidir” dedi.

Seçim manifestosunda yer alan projelerle ilgili de konuşan Çakıcı, verdikleri sözlerin arkasında olduklarını, seçim manifestosunda vaat ettikleri tüm projeleri hayata geçirmek için halkın desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Çakıcı, “Birileri saraylarda lüks içinde yaşarken, vatandaş sorunlarla boğuşuyor. Biz bu düzeni değiştireceğiz. Bizim insanımız da refah içinde yaşayacak” dedi. 

Her kesimden insanlar olarak bir araya geldiklerini belirten Çakıcı, değişim zamanının geldiğini, değişimin adresinin TKP Yeni Güçler olduğunu söyledi. 

Çakıcı, vatandaşın mührünü değişimden yana kullanmasının önemli olduğunu, TKP Yeni Güçler’e mühür vurmanın değişime mühür vurmak olduğunu söyledi.

İZCAN: “BU DÜZEN 7 OCAK’TA DEĞİŞECEK”

Değişim ve Kurtuluş İttifakı Eş Başkanı İzzet İzcan da, yolun sonuna doğru gelindiğini belirterek, mevki ya da makam peşinde olmadıklarını, bir şeyleri hep birlikte başarmak için mücadele ettiklerini kaydetti.

Köy köy gezerek vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden İzcan, “ Bütün kurumlarımızı kendimiz yönetmek istiyoruz. Bu bir iktidar kavgasıdır. İktidarı, ülkemizi yönetmeyi, barışı talep ediyoruz. İki toplumun yakınlaşmasını istiyoruz” dedi. 

İzzet İzcan, sermayeden yana olmadıklarını, işçiden, köylüden, polisten, memurdan, hayvancıdan, çiftçiden, faiz borcu altında ezilen üreticiden, çocuklardan ve gençlerden yana olduklarını belirtti.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’e yönelik eleştirilerde bulunan İzcan,  mevcut düzenin 7 Ocak’ta değişeceğini söyledi.

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