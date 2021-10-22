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Çakıcı: Büyüyen bir krizle karşı karşıyayız

TKP-YG Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

22 Ekim 2021 Cuma 10:02
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Çakıcı: Büyüyen bir krizle karşı karşıyayız
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Bahar Sancar - ÖZEL HABER

TKP-YG Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde KKTC gündemine bomba gibi düşen skandal videolarla ilgili açıklama yapan Çakıcı, “İnsanların büyük bir üzüntü içerisinde olduğunu görüyorum. Aslında bizi ilgilendiren videoların içeriği değildir. İşin dedikodusunu yapmak değil. Herkesin bir özel hayatı var. Kimse de özel hayatı içerisinde mükemmel değil. Ama kamu menfaati açısından baktığımda tam bir kaosla karşı karşıyayız. Bir taraftan bu videolar, bir taraftan grevler, faizler, döviz krizi, ödediğimiz maaşlar, hayat pahalılığı, taksitlerimiz dövize endeksli, her gün yaşadığımız ve büyüyen bir krizle karşı karşıyayız. Bir taraftan ekonomik bir sorun var, diğer taraftan pandeminin yarattığı sıkıtılar var. Akaryakıt krizi var. Tam da devletin ve hükümetin olmadığı bir dönemde bunları yaşıyoruz. Başbakan yok, başbakan kendi derdinde. Ona vekâlet eden kimse de yok. Kendi dertleriyle uğraşırken bunlarla uğraşan kimse yok” diyerek eleştiride bulundu. 

Çakıcı, “Son 20 yılda bu ülkede hiçbir şeyi değiştiremedik. Ne bir kamu reformu, ne bir sosyal sağlık sigortası, ne bir vergi reformu, ne bir hukuk reformu ne de belediyelerle ilgili bir düzenleme. Bütün bunlara baktığımda gerçekten adalet duygumuzun zedelendiği kötü bir dönemden geçiyoruz ve düzeltemedik” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
TKPYGMehmet ÇakıcıÇiğdem Aydın
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