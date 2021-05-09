Çakıcı: “Cenevre’de Tatar çözümsüzlük önerisiyle masayı devirdi, muhalefet de otelde seyirciydi”

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Cenevre’de yapılan 5+1 Kıbrıs konferansı ne yazık ki, müzakere masasını federasyon istemiyorum diyerek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar devirmeyi başardı” denilerek, şu görüşlere yer verildi:

“Cenevre’ye gidilerek BM Genel Sekreteri'ne tanınan bir devlet olmak istiyoruz demek hangi aklın ürünü olabilirdi. BM’nin KKTC’yi tanımama kararları dururken BM’den tanınma istemek hatta AB üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti’ne rağmen AB’den tanınma beklemek nasıl bir aklın ürünü olabilir diye sormak gerekir. Ancak Cenevre’ye sorun çıkarmak için gidildiği anlaşılıyor. Sonuçta 3 ay nabzı yoklayacağım ve vazgeçmeyeceğim diye sonuç bildirgesi okuyan BM Genel Sekreteri Gutterres, zemin bulunamadığını görürse masayı deviren tarafın başta Cumhurbaşkanı Tatar olduğunu düşünerek, bizi çözümsüzlük yanlısı ve sorun çıkaran taraf ilan edecektir.”

“ANASTASİADİS, CENEVRE’DEN SEÇİMLERİNE YÖNELİK KAZANIM ELDE EDEREK DÖNMÜŞTÜR”

“Bundan kazanan kim olacaktır diye sormak gerekir” diyen Çakıcı, Kıbrıslı Rumların Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cenevre’deki tutumundan “memnun kaldıklarını” ileri sürdü ve şu görüşleri savundu:

“Crans Montana’da BM Genel Sekreteri'nin çözüm fırsatı kaçırılmıştır diyerek özellikle Kıbrıslı Rumların çözüm istemeyen taraf noktasına düşmesi sonrasında taraflar yer değiştirerek Cenevre’de Sn. Tatar’ın dış politika konusunda strateji yoksunu tavrı ile Kıbrıs Türk tarafı çözüm istemeyen taraf durumuna gelmiştir. Bu sonuç Güney Kıbrıs’ta seçimlere doğru giden Kıbrıs Rum Toplumu Lideri Anastasiadis’i rahatlatmıştır. Anastasiadis, Cenevre’den seçimlerine yönelik kazanım elde ederek dönmüştür. Ayrıca Kıbrıs’ın güneyindeki petrolü daha rahat bir şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hakkı olarak çıkarma noktasına gelmişlerdir. Kıbrıslı Türkleri de bakın onlar Kıbrıs Cumhuriyeti’nden vazgeçtiler ve böyle olunca da onlarla petrolü konuşmanın da bir manası yoktur pozisyonuyla Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti’nden kaynaklanan Doğu Akdeniz’deki haklarını daha kolay gasp etme avantajını yakalamış oluyorlar.”

“CENEVRE’DE CRANS MONTANA’DA BIRAKTIĞIMIZ NOKTADAN DEVAM EDEREK YOLUMUZU YÜRÜMELİYİZ DENMELİYDİ”

Mehmet Çakıcı, “Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cenevre’de ortaya koyduğu 6 maddelik uluslararası hukuka hiçbir atfı olmayan çözümsüzlük yanlısı maddelerin hiçbir yere varamadığı da bir kez daha bugün ortaya çıkmıştır” diyerek, açıklamasına şöyle devam etti:

“Tatar’ın kendisi, UBP’li bakanlar ve UBP’li milletvekilleri de aileleri ile birlikte Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını yenilemek için gerek bu dönemde, gerekse aileleri ile beraber gidip yakın zamanda da Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu aldıkları halde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımıyoruz’ demek hangi ruh halinin ürünü olabilir. Çocukları okutmaya veya seyahat etmek için Kıbrıs Cumhuriyeti Muhaceret Dairesi'nin yolu aşındırılacak sonra da ben Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımıyorum ve hatta uluslararası anlaşmaları yok sayarak Kıbrıs Cumhuriyeti yoktur denilecek, gerçekten bu ne yaman çelişkidir. Anastasiadis'de siz bizim vatandaşlarımızsınız dediğinde de etrafı yaygaraya vererek mümkün olsa iade ederdim denilerek şovdan öte bir noktaya gitmeyen argümanlar ortaya konulacak. Burada bile düzgün uluslararası hukuka dayalı cümleler kullanmayı beceremiyorlar.”

Çakıcı, Cenevre’de “Crans Montana’da bırakılan noktadan devam ederek yolumuzu yürümeliyiz” denmesi gerektiği görüşünü savundu:

“Biz Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi ortağıyız. Masada resmi bir ortak olarak oturuyoruz. Dolayısıyla 1964’de bozulan Cumhuriyeti yeni adil ve siyasi eşitliğe dayalı bir anlaşma ile tesis etmek istiyoruz. Bunun da yolu federal çözümden geçmektedir. Son 40 yıldır yaptığımız ve görüştüğümüz mutabakatlara bağlı kalarak Sn. Akıncı’nın Crans Montana’da bıraktığı noktadan da devam ederek yolumuzu yürümeliyiz denmeliydi. Dolayısıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki toplumsal haklarımıza bağlı kalarak Doğu Akdeniz’deki petrolün de %40’ının ortağıyız. Bu nedenle çatışma değil bu bölgede barış istiyoruz denmeliydi. Ancak bu çözümsüzlük yanlısı geri kalmış siyaset ile ancak bizi daha da kötü bir noktaya götürebilirler.”

“ERHÜRMAN VE ÖZYİĞİT’İN DE CENEVRE’YE NİYE GİTTİKLERİ ANLAŞILAMAMIŞTIR... TATAR’IN ÖNERİSİNİN ANCAK KONU MANKENİ OLABİLDİLER”

Çakıcı, “muhalefeti de anlamakta zorlanıyoruz” diyerek, açıklamasında muhalefet partilerine şu eleştirilerde bulundu:

“Federasyon yanlısı muhalefet liderleri Tufan Erhürman ve Cemal Özyiğit’in de Cenevre’ye niye gittikleri anlaşılamamıştır. Sn. Tatar’ın çözümsüzlük yanlısı 6 maddelik önerisinin ancak konu mankeni olabildiler. Sn. Tatar’ın 6 maddelik önerisinin verileceğini biliyorlardı. Cenevre’ye gidip otelde Tatar’ın bu önerilerini sunmasının, hem oyuncusu hem de seyircisi oldular. Birlikte bir basın toplantısı düzenleyip bunu doğru bulmadıklarını söyleyip oradan daha da erken ayrılabilirlerdi. Ancak orada sessiz kalıp Kıbrıs’a dönünce saklanarak tepki vermekte ancak samimiyetsiz bir karşı duruş olabilir. Gelinen bu noktada gitmeleri çok hatalıydı.”