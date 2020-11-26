Çakıcı'dan birliktelik mesajı

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, çözüm, barış, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü noktalarında her türlü işbirliğine, diyalog kurma çağrılarına açık oldukları mesajını yineleyerek, TKP ve TDP'nin birlikte hareket etmesi gerektiğini, toplumun isteğinin de bu yönde olduğunu söyledi.

Katıldığı bir canlı yayında konuşan Çakıcı, ayrımın ve müdahalenin hiç bir türlüsünü doğru bulmadıklarını, özgürlüğüne ve iradesine sahip çıkan insanlarla birlikte bu yolu yürüyeceklerini söyledi. TKP geleneğinde mücadeleci ruhun hep var olduğunu dile getiren Çakıcı, bu dönemde seçmen kitle üzerinde çalışmalar yaptıklarını, partiye üye katılımının arttığını söyledi. Çakıcı, TKP'nin öcü olarak gösterilmemesi gerektiğini de kaydederek, bahanelerin arkasına sığınılmaması gerektiğini kaydetti

Çakıcı, çözüm, barış, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü noktalarında her türlü işbirliğine, diyalog kurma çağrılarına açık oldukları mesajını yineleyerek, TKP ve TDP'nin birlikte hareket etmesi gerektiğini, toplumun isteğinin de bu yönde olduğunu sözlerine ekledi.