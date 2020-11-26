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Çakıcı'dan birliktelik mesajı

TKP Yeni Güçler Başkanı Mehmet Çakıcı, "TKP ve TDP birlikte hareket etmeli, toplumun isteği budur" dedi

26 Kasım 2020 Perşembe 16:28
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Çakıcı'dan birliktelik mesajı

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, çözüm, barış, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü noktalarında her türlü işbirliğine, diyalog kurma çağrılarına açık oldukları mesajını yineleyerek, TKP ve TDP'nin birlikte hareket etmesi gerektiğini, toplumun isteğinin de bu yönde olduğunu söyledi.

Katıldığı bir canlı yayında konuşan Çakıcı, ayrımın ve müdahalenin hiç bir türlüsünü doğru bulmadıklarını, özgürlüğüne ve iradesine sahip çıkan insanlarla birlikte bu yolu yürüyeceklerini söyledi. TKP geleneğinde mücadeleci ruhun hep var olduğunu dile getiren Çakıcı, bu dönemde seçmen kitle üzerinde çalışmalar yaptıklarını, partiye üye katılımının arttığını söyledi. Çakıcı, TKP'nin öcü olarak gösterilmemesi gerektiğini de kaydederek, bahanelerin arkasına  sığınılmaması gerektiğini kaydetti

Çakıcı, çözüm, barış, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü noktalarında her türlü işbirliğine, diyalog kurma çağrılarına açık oldukları mesajını yineleyerek, TKP ve TDP'nin birlikte hareket etmesi gerektiğini, toplumun isteğinin de bu yönde olduğunu sözlerine ekledi.

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