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Çakıcı: “Federal çözümü desteklemeye devam edeceğiz”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, 25 Kasım Berlin görüşmesi ve sonuçları hakkındaki bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları çerçevesinde dün Meclis’te temsil edilmeyen parti başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantı sonrasında yazılı açıklama yaptı.

06 Aralık 2019 Cuma 13:06
Çakıcı: “Federal çözümü desteklemeye devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Meclis dışındaki siyasi partilerin yetkililerine Berlin sürecini izah ederek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açıklaması ile ilgili değerlendirmelerini aktararak, görüşleri aldığını ifade eden TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, parti olarak çözümün her zaman yanında olduklarını belirterek, Berlin görüşmesinde altı bir kez daha çizilen federal çözümü desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
Toplantıya katılan diğer partilerle beraber Cumhurbaşkanı’nın görüşlerini dinledikleri  ifade eden Çakıcı, süreçle ilgili bilgilenerek diğer partilerin de görüşlerini alma imkanı bulduklarını kaydetti.
Mehmet Çakıcı, Berlin görüşmesi öncesi federal çözümden kaçma yönünde bir kafa karışıklığı yaşandığını, bunların oluşmasında Rum lider Nikos Anastasiadis'in de etkisinin olduğunu söyledi.
Çakıcı şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı'yı dinlediğim zaman sürecin oyalandığını, bir anlaşmadan ve zeminden kaçınıldığını görüyorum. Bu durum, çözümsüzlük yanlısı taraflara ve partilere de konuşma zemini sağladı. Bizde de hükümet de dahil olmak üzere akıl almaz biçimde UBP, HP ve diğer partilerde görüşmeye Berlin'e gidilmesin yönünde öneriler ortaya kondu. Bu yanlıştır, çünkü sizin başka bir seçeneği masaya koymanız demek, masayı dağıtmak ve bertaraf etmeniz anlamına gelir. Biz Türkiye'nin takımlarıyla bile maç yapamaz durumdayız ancak Kıbrıslı Rumlar, Türkiye'nin takımlarıyla maç yapıp, ilişki kurabiliyorlar. Anlaşmazlık halinde, biz Kıbrıslı Türkler ortada kalacağız. Herkes masadan kalktığında devlet olarak kalkıyor, biz masadan kalktığımızda devlet olarak değil toplum olarak kalkıyoruz. Kaybeden taraf en çok biziz." 
Çakıcı, Berlin'deki görüşme sürecinin toparlayıcı bir özelliği olduğunu da kaydederek, anlaşma zemininin; bir kez daha federal bir çözüm, iki bölgeli, iki toplumlu, iki oluşturucu devletten kaynaklanan bir federasyon olduğunu bir kez daha vurgulamakta olduğunu söyledi.
Mehmet Çakıcı şöyle konuştu:  "Belli ki, şu anda gelinen noktada,  Berlin'de yapılan görüşmede bundan sonra üçlü bir görüşmenin olabileceği ve bazı kriterler netleştikten sonra beşli görüşmeye doğru gidilebileceği, burada da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kendisinin bizzat sürece dahil olabileceğiyle ilgili bir mutabakat metni imzalandı. Süreç bizim için önemli ve sevindiricidir."
TKP-YG Genel Başkanı Çakıcı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı’ndaki bilgilendirme toplantısında, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, (BKP) Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Genel Sekreteri Mehmet Birinci, Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu’nun yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu'nun da yer aldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 25 Kasım Berlin görüşmesi ve sonuçları hakkındaki bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları çerçevesinde dün Meclis’te temsil edilmeyen parti başkanlarıyla bir araya gelmişti.

Anahtar Kelimeler:
Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçlerçakıcı
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