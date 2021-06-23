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Çakıcı : Halktan Bu Kez Yetki Bekliyorum, Seçime Hazırız

Çiğdem Aydın'la Günaydın programına konuk olan TKP\YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı yaklaşan seçimlerde halktan onay istedi.

23 Haziran 2021 Çarşamba 12:42
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Çakıcı : Halktan Bu Kez Yetki Bekliyorum, Seçime Hazırız

Çiğdem AYDIN - Gündem Kıbrıs

Çiğdem Aydın'la Günaydın programına konuk olan TKP\YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı yaklaşan seçimlerde halktan onay istedi.

Bu kez hiç denemediğiniz bir partiyi deneyin diyen Çakıcı, “Seçimde en iyi manifestonun bizim olduğunu ancak, en az oyu bizim aldığımızı söylüyordu insanlar. Şimdi dört yıl geçti. Bana bu süreç de çok iyi yaradı. Psikiyatri alanında da ödüller aldım. Çalıştım. Mavi Köşkü kurdum. Çok güzel işler oldu. Biraz da kendimizi gösterdik. Herkesi denediniz, denemediğiniz bir biz kaldık. Birine gebe kaldığımız bir dönem olmadı. Şimdi idealizm zamanı. Bu ülke için yapılabilecek bir şey varsa, yapmak istiyorum. Uyuşturucu ile mücadelede bilimsel çalışmaların, tümünü ben yaptım” ifadelerini kullandı.

 "CTP SADECE KONUŞUYOR"

 Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni eleştiren Çakıcı, yaptıkları basın toplantısını izledim bir bakıyorum aynı şeyleri söyleyip duruyorlar hatta manifesto hazırladılar peki birkaç ay önce siz iktidarda değil miydiniz? Diye sormazlar mı.CTP sadece konuşuyor önemli olan icraat yapmaktır bunu yapmak yerine süslü cümleler kuruyorlar dedi.

ÇAKICI PARLEMONTADAKİ PARTİLERİ ELEŞTİRDİ

“ÜLKE İÇİN NE YAPTILAR?”

Bu ülkede sürekli iktidara gelen parlamentodaki siyasi partiler ne yaptılar bu ülke için halk için ifadelerini kullanan Çakıcı, yapılması gereken üç şey var dedi. Çakıcı, polisin sivile bağlanması, vergi reformu ve faiz yasasının yapılması ve halkın yararına olması için seçimlerde yetki istiyorum dedi.

DÜNYADA ARTIK RUH SAĞLIĞI PANDEMİSİ VAR

Kovid 19 pandemisini değerlendiren Çakıcı, hükumeti eleştirerek her yerde işler düşerken psikologlarda arttı dedi. 7’den 77 ‘ye ülke insanının psikolojik sorunlar yaşadığına dikkat çeken Çakıcı, durum gerçekten kötü Dünyada KOVİD 19 pandemisinden çok artık Ruh Sağlığı Pandemisi var ifadelerini kullandı.

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