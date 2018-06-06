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Çakıcı: “Her mahallede komite kurulmalı"

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı: “Her mahallede komite kurulmalı ve halk belediyelerin yönetimine katılmalı”

06 Haziran 2018 Çarşamba 17:31
Çakıcı: “Her mahallede komite kurulmalı"

Toplumcu Kurtuluş Partisi TKP Yeni Güçler (YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, her mahallede komite kurulması ve halkın belediyelerin yönetime katılması gerektiğini söyledi.

Çakıcı,  “Belediyelerde büyük sıkıntılar ve vizyon sorunu var. Bazı belediye başkanları icraat yerine yalana ve slogana dayalı yönetim ortaya koydu, halk bu nedenlerle çağdaş belediyecilikten yoksun kaldı” görüşünü savundu.

Yazılı açıklama yapan ve yerel yönetimlerdeki uygulamaları eleştiren Çakıcı, belediyelerin tek adam zihniyetiyle yürütüldüğünü ve halkın yönetime katılamadığına söyledi.

TKP Yeni Güçler’in yerel seçimlerdeki sloganının “Şovdan Öte Halkçı Belediye” olduğunu belirten Çakıcı, halk adına temiz ve yeşil çevre, çocuk parkları, düzgün alt yapı ve yol, gıda güvenliği gibi pek çok talepleri olduğunu belirtti. 

Halkın en temel ihtiyacı olan suyun ücretsiz olması gerekirken suya çok yüksek ücretler konulduğunu belirten Çakıcı, “Belediyelerdeki yüksek vergiler ve zamlar halkın belini büktü” görüşünü savundu.

Hükümetinin belediyelere yönelik politikası olmadığını da savunan, Belediyeler Yasası’nın geçirilmediğini, bunun da hayal kırıklığı yarattığını söyleyen Çakıcı, “Bugüne kadar elle tutulur bir icraat yapmadılar”  ifadelerini kullandı.

Hükümeti “seçim öncesindeki vaatleri yerine getirmemek” ve “ayrı telden çalmakla” suçlayan Çakıcı, “Belli ki ortada bir de tecrübe sorunu var, meclis ve devlet tecrübesi yetersiz olan bireyler, ülkeyi yönetmeye kalkıyor. Hükümet, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın iki dudağının arasında kaldı. Belli ki uzun bir ömürleri de yok ve hem kendilerini halkı hem de halkı felakete sürükleyecekler” görüşünü dile getirdi.

Özellikle Lefkoşa, Girne ve Serdarlı gibi belediyelerde TKP Yeni Güçler’in oyunun belediye başkanın belirlemede etkili olacağını söyleyen Çakıcı, “Vizyonumuzu paylaşan adaylara destek olacağız” dedi.


 

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