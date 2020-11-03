ÇAKICI: “HÜKÜMET KURULSA BİLE UZUN SÜRELİ OLMAYACAKTIR”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün aylardır yurtdışında kaldığını ancak Meclis Başkanı’nın soruşturma açmadığını söyleyerek, eleştirilerde bulundu. Çakıcı, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan ve Hüseyin Özgürgün’den boşalarak 48 kalan milletvekili sayısının, tamamlanması için seçim yapılmalıdır. Yeni bir hükümet kurulsa bile uzun süreli olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden erken seçime gidilmelidir” dedi.

İş yapacak yönetici bulamadığını söyleyen Çakıcı, “Sizin yapacağınız her iş insanlar içindir. Bizim söylediklerimiz bir kulaklarından girdi, diğerinden çıktı” dedi.