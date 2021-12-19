Künye
Kıbrıs 15
hafif yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zorla adam kaçırdı: “Seni öldüreceğim”
Adam kaçırıp dövdü: “Seni öldüreceğim”
Enver Bahçeciler tutuklu kalacak
Enver Bahçeciler tutuklu kalacak
16 ay hapis cezası aldı
16 ay hapis cezası aldı
Av tüfeğiyle köpeği vurdu
Av tüfeğiyle köpeği vurdu
Hastanede hırsızlık!
Hastanede hırsızlık!
banner107

Çakıcı: İktidara gelirsek öncelik vereceğimiz konuların başında ekonomi geliyor

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk halkı için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, partisinin iktidara gelmesi halinde öncelik vereceği konuların başında ekonomik sorunların geleceğini kaydetti. Çakıcı, "Döviz mağduru olarak evlerimizi, arabalarımızı ve hayatımızı bankalara verecek değiliz" dedi.

19 Aralık 2021 Pazar 14:58
103 Okunma
Çakıcı: İktidara gelirsek öncelik vereceğimiz konuların başında ekonomi geliyor
banner108

 Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk halkı için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, partisinin iktidara gelmesi halinde öncelik vereceği konuların başında ekonomik sorunların geleceğini kaydetti. Çakıcı, "Döviz mağduru olarak evlerimizi, arabalarımızı ve hayatımızı bankalara verecek değiliz" dedi.

Partisinden yapılan açıklamaya göre, Hakikat Web TV'de “Hatice Nazlı Gezer ile Paralel Açı” programında konuşan Çakıcı, ekonomik konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs Türk halkı için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade eden Çakıcı, sürekli yükselen döviz kurları yüzünden yok olma noktasına gelen ülke insanının evlerini, arabalarını, iş yerlerini kaybetmesine göz yummayacaklarını söyledi.

Mehmet Çakıcı, diğer partiler gibi olmadıklarının altını çizerek, TKP'nin bugün mücadelesinin aslında Kıbrıs Türk halkının kendi mücadelesi olduğunu, bunun bir ekmek kavgası olduğunu, var olmak ve yok olmak arasında bir mücadele verildiğinin artık görülmesi gerektiğini kaydetti.  

“ÖNCELİK EKONOMİ... STERLİN 12’YE SABİTLENECEK”

TKP Yeni Güçler'in iktidara gelmesi halinde öncelik vereceği konuların başında ekonomik sorunların geldiğini kaydeden Çakıcı, şöyle konuştu:

"Sterlin kuru 12'ye sabitlenecek. Aradaki ihtiyaç duyulan kaynak Vergi Reformu yapılarak turizm ve eğitim adı altında sonsuz vergi muafiyeti olan zengin işletmelerden alınacak. Yüzde 0 vergi ödeyen casino otelleri ve üniversitelerin 5 yılı doldurması halinde herkes gibi yüzde 20 Kurum ve Gelir Vergisi alınacak. Kaçak sanal betler vergilendirilecektir. Bu büyük gelirin elde edilmesi halinde hayat pahalılığı yaratan öncelikli ihtiyaçlarımız olan sağlık, akaryakıt, tarım gibi temel ihtiyaçlarımız için 12'den yukarı olan döviz kur farkının devlet tarafından karşılanması sağlanacaktır. Yani zenginden alınıp fakire verilecektir. Bunun yolu zenginlerin vergilendirilmesinden geçmektedir. Bir defaya mahsus olmak üzere büyük zenginleri kapsayacak şekilde Servet Vergisi'nin alınması yoluna gidilecektir. Tarım Reformu yapılarak birkaç büyük çiftçinin zenginleşmesinin önüne geçilerek teşvik sistemi küçük ve orta ölçekli çiftçilerin hayatta kalmasının sağlandığı yeni bir sisteme geçilecektir. Bankalardaki yüksek faizlerin önlenmesine yönelik Faiz Yasası geçirilecektir. Ancak bütün bunlar yapılmaz ise Kıbrıs Türk halkı maalesef ezilecek ve yok edilmeye mahkûm bırakılacaktır."

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ortaya koydukları plan ve projelerin halk yararına olduğuna işaret ederek, "Tüm bunları savunan düşünceleri sansürlenmeye çalışılan TKP Yeni Güçler, Kıbrıs Türk halkının tek kurtuluşudur. Yurdumuzdan vazgeçmiyoruz. Yarınlar artık bugündür ve bugün ayağa kalkma ve mücadele zamanıdır. Bütün halkımız geliniz hep birlikte kuklaları atalım, ekmeğimizi kurtaralım" şeklinde konuştu.

Çakıcı, dövizdeki yükselişi ve hayat pahalılığını protesto için de Lefkoşa’da 24 Aralık Cuma günü saat 18.00’da yapılacak yürüyüş ve mitinge de diğer örgütlerle birlikte katılacaklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Toplumcu Kurtuluş PartisiYeni GüçlerMehmet Çakıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırıncılar Birliği: Kurulan düzen, düzen değildir
Fırıncılar Birliği: Kurulan düzen, düzen değildir
Hatice İlker hayatını kaybetti
Hatice İlker hayatını kaybetti
Erhürman: Kıbrıslı Türkleri yok etmelerine izin vermeyeceğiz
Erhürman: Kıbrıslı Türkleri yok etmelerine izin vermeyeceğiz
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim