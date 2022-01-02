Çakıcı: Kıbrıs Türk halkının TKP gibi güçlü, kararlı ve cesur siyasi bir yapıya ihtiyacı var

TKP- YG’den yapılan yazılı açıklamaya göre Genç TV'de “Bugüne Dair” programında konuşan Çakıcı gelmiş geçmiş hükümetler “çeşitli korkuları nedeniyle kaçak sanal betlere göz yumduğundan” vergi alınamadığını ve devletin 2 Milyar doların vergisini kaybettiğini savundu.

Çakıcı vergi reformu yapılmadığı için vergi ödemeyen şirketler bulunduğunu ve halkın ödediği vergileri artırma yoluna gidilmeye çalışıldığını da ileri sürdü.

“Tarım Reformu hayata geçirilmediği için büyük birkaç tarım çiftçisi milyonlara varan destekler alıyor ancak küçük orta çiftçiler destekleri ise onları batıracak kadar çok düşüktür” diyen Çakıcı Faiz Yasası hazırlanmadığı için banka sahipleri zenginleşirken insanların mazbata mağduru olduğu görüşünü de ifade etti.

Faiz Yasası geçirilmesi ve mazbata yüzünden hapislerin durdurulması gerektiğini belirten Çakıcı, “İnsanlarımız yüksek faizler altında döviz krizinin de etkisiyle daha çok eziliyorlar” dedi.

Döviz çok yükseldiği çin insanların ev, araba ve diğer taksitlerini ödeyemediğini ifade eden Çakıcı “Hükümetse seçim dönemini kurtarmak için dövizle ancak devlete ödenen kiraları 3 aylığına sabitlemeye çalıştı. Korkak bir şekilde ben bu sterlini 12'ye kredilerde, kiralarda ve öğrenci taksitlerinde sabitledim diyemedi” ifadelerini kullandı.

Bu 5 madde hayata geçirilmediği takdirde herkesin batacağını ileri süren Çakıcı uzun vadede stabil para birimi olan Euro’ya geçmek gerektiğini söyledi.