Künye
Kıbrıs 15
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi darp edenler teminata bağladı
Polisi darp edenler teminata bağladı
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
45 bin TL'ye sahte pasaport
45 bin TL'ye sahte pasaport
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Eşini ölümle tehdit etti!
Eşini ölümle tehdit etti!
banner107

Çakıcı: Kötü yönetimler ülkeyi batırdı

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, vatandaşların art arda yapılan zamlar sonrasında çok zor günler geçirdiğini belirterek, “Kötü yönetimlerin ülkeyi batırma noktasına getirdiğini” savundu.

21 Kasım 2021 Pazar 14:15
38 Okunma
Çakıcı: Kötü yönetimler ülkeyi batırdı
banner108

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, vatandaşların art arda yapılan zamlar sonrasında çok zor günler geçirdiğini belirterek, “Kötü yönetimlerin ülkeyi batırma noktasına getirdiğini” savundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Çakıcı, bir televizyon programında, ülke gündemine ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs Türk halkının “kötü yönetimler nedeniyle çöküş noktasına geldiğini”, vatandaşın “art arda yapılan zamlar sonrasında çok zor günler geçirdiğini” ileri süren Çakıcı, "İnsanlar evlerine ekmek, yiyecek götüremeyecek, kiralarını ödeyemeyecek, işlerini sürdüremeyecek duruma gelmişlerdir. Kötü yönetimlerin sonucunda ortaya çıkan bu durum, pandemi döneminde zaten zor durumda olan insanların refah ve gelir düzeylerinin daha da gerilemesine neden olmuştur” ifadelerinde bulundu.

“Hükümet edenlerin partizanca işe alımlarla devletin ekonomik yükünü büyütme yolunu seçtiklerini, düzgün gelir elde edilemeyince bütçe açıklarının doruk noktasına ulaştığını” savunan Çakıcı, “Yapılan açıklamalara bakılınca devletin borç alma limitleri dolmuş durumdadır. Devlet kredi alabilecek durumdan çıkmıştır. Siyasetçi büyük şirketlerin tehdidi altında hayatına devam etmektedir. Bugünün siyasetçisi devlet idaresini, Türkiye'den yalvarma metodu ile para isteme noktasında bir siyasi duruş sergiliyor” diye konuştu.

“CİDDİ BİR EKONOMİK KALKINMA PROGRAMINA İHTİYAÇ VARDIR”

Mehmet Çakıcı, “Korkak bir siyaset ortaya konulduğunu ve büyük birkaç tane şirketin kontrolü altında hareket edildiğini" ileri sürerek, özellikle bu dönemde “cesur ve kararlı bir siyasi duruşa” ihtiyaç olduğunu söyledi.

Çakıcı şunları kaydetti:

“Cesur siyaset içerisinde, Vergi ve Tarım Reformu'nun hayata geçirilmesi gerekiyor. Sanal betlerin vergilendirilmesi lazımdır. Faiz Yasası geçirilerek ülke insanı yüksek faizler altında ezilmekten kurtarılmalıdır. Zamlar altında ezilen halkın refah düzeyini yükseltmek için ciddi bir ekonomik kalkınma programına ihtiyaç vardır. Tüm bunları yan yana koyduğumuzda bu partilerin tümü bırakın bu reformları hayata geçirmeyi konuşmaktan bile aciz durumdadır.”

Partisinin ülke ve halkın refah düzeyini yükseltme yararına siyasetini sürdüreceğini ifade eden Çakıcı, “TKP statükonun karşısında bu düzeni değiştirecek yegâne partidir. Kıbrıs Türk halkını, hep birlikte mücadeleye davet ediyoruz… Artık ayağa kalkıp mücadelemizi ileriye taşıma zamanıdır." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni GüçlerMehmet Çakıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitmeyen 'test' çilesi!
Bitmeyen 'test' çilesi!
Yeşil Barış Hareketi: Ağaçlar “budama izni” adı altında “katledildi"
Yeşil Barış Hareketi: Ağaçlar “budama izni” adı altında “katledildi"
Özersay: Zor günler geçecek, kimse umutsuzluğa kapılmasın
Özersay: Zor günler geçecek, kimse umutsuzluğa kapılmasın
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim