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Çakıcı: "Ortadoğu'da ve tüm dünyada barışa ihtiyaç var"

TKP-YG, Afrin Operasyonu’na destek verdi, Afrika ve Meclis’e saldırıyı kınadı...

23 Ocak 2018 Salı 18:22
Çakıcı: "Ortadoğu'da ve tüm dünyada barışa ihtiyaç var"
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Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Başkanı Mehmet Çakıcı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’deki operasyonunu emperyalist ülkeler destekli terör yapılanmaları ve sınır güvenliği anlamında haklı, ancak Türkiye makamlarının Kıbrıs'taki basın organlarını hedef göstermesini yanlış ve tehlikeli bulduklarını belirtti.

Çakıcı bugün yaptığı yazılı açıklamada, “Suriye sorununun, emperyalist kışkırtmalarla oluşan etnik ve inançsal farklılıklar üzerinden yaratılmış çatışma ortamının diplomasiye dayalı barışçıl yollarla çözümlenmesinin” öncelikli talepleri olduğunu kaydetti. 

Çakıcı, “Ortadoğu'da ve tüm dünyada insan hak ve özgürlüklerinin hayata geçeceği barış ortamına ihtiyacı olduğu gerçeğinin bir kez daha altını çizmek isteriz” ifadesini kullandı.

Basın özgürlüğüne inanan bir parti olarak Afrika gazetesine yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını DA belirten Çakıcı, gazete binasına saldırıp, Cumhuriyet Meclisi'nin tepesine kadar çıkılmasını da “yanlış ve bölücü tavır” olarak değerlendirip, kınadıklarını ifade etti.

“Basın özgürlüğü yoksa demokrasi ve insan hakları da yoktur. Demokrasi, farklı düşüncelerin karşılıklı höşgörüyle yan yana ve birlikte yaşayabildiği rejimdir” diyen Çakıcı, şöyle devam etti:

“Afrika gazetesine yapılan protesto eylemi değil, susturma amaçlı saldırıdır. Bu saldırı aynı zamanda basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ve demokrasiye yapılmış saldırıdır. Her konuda aynı düşünceleri paylaşıp paylaşılmadığına bakmaksızın, yayınlarını özgürce yapabilmesi için barıştan, demokrasiden, düşünce ve basın özgürlüğünden yana tavrımızı yükselterek sürdüreceğimizi tüm kamuoyumuzla paylaşırız.”

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