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Çakıcı: Şimdi Sıra Bizde

Toplumcu Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Gündem Kıbrıs TV’de katıldığı programda Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 09:36
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Çakıcı: Şimdi Sıra Bizde

GÜNDEM KIBRIS - Özel

Toplumcu Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Gündem Kıbrıs TV’de katıldığı programda Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Tüm partilere fırsat tanındığını söyleyen Çakıcı, sıranın kendisine geldiğine vurgu yaptı ve “Seçimde en iyi manifestonun bizim olduğunu ancak, en az oyu bizim aldığımızı söylüyordu insanlar. Şimdi dört yıl geçti. Bana bu süreç de çok iyi yaradı. Psikiyatri alanında da ödüller aldım. Çalıştım. Mavi Köşkü kurdum. Çok güzel işler oldu. Biraz da kendimizi gösterdik. Herkesi denediniz, denemediğiniz bir biz kaldık. Birine gebe kaldığımız bir dönem olmadı. Şimdi idealizm zamanı. Bu ülke için yapılabilecek bir şey varsa, yapmak istiyorum. Uyuşturucu ile mücadelede bilimsel çalışmaların, tümünü ben yaptım” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet ÇakıcıÇiğdem AydınGÜNDEM KIBRIS
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