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Çakıcı: "Tarımda zenginlik sınırı konulacak"

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Çakıcı Kıbrıs Genç TV’de Kıbrıs Dosyası programına katılarak, seçim bildirgesinde yer alan projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

06 Ocak 2018 Cumartesi 13:40
Çakıcı: "Tarımda zenginlik sınırı konulacak"
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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümete gelmeleri durumunda Müteahhitler Birliği’yle işbirliği içerisinde evsiz ve yeni evlenen çiftlere yönelik olarak hazırlanan sosyal konut projesinin hayata geçirileceğini tekrarladı.

Çakıcı Kıbrıs Genç TV’de Kıbrıs Dosyası programına katılarak, seçim bildirgesinde yer alan projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mehmet Çakıcı,  dar gelirli ve evsiz vatandaşların yaşadıkları sıkıntıların bilincinde olduklarını belirterek, hükümetin yapması gereken görevi üstlenerek sosyal konut projesini manifestolarına aldıklarını kaydetti.

Sosyal konut projesini hayata geçirebilme konusunda  geniş araştırmalar yaptıklarını ifade eden Çakıcı, ilk araştırmaların Türkiye’de TOKİ sosyal konutlarının örnek alınarak yapıldığını belirtti.

“TARIMDA ZENGİNLİK SINIRI KONULACAK”

Tarım reformunun da olmazsa olmazlar arasında yer alan önemli bir proje olduğunu ifade eden Çakıcı, “Biz orta direğin, ezilenin, emekçinin partisiyiz. Şimdiki sistemin dışına çıkarak, sistemi değiştirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Çakıcı, tarımda zenginlik sınırı konulması gerektiğini belirterek, bizdeki yardımın hayvan ya da dönüm başına olduğunu ancak böyle bir şeyin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını savundu.

Çakıcı, “Mevcut uygulamada büyük sermaye sahibi işletmelere çiftçi adı altında milyonlarla ifade edilen devlet desteği verilmektedir. Aynı büyük sermaye grupları imalat ve ihracat alanlarında da devlet tarafından ikinci ve üçüncü kez teşvik edilmektedir. Büyük bir çiftçi kuruluşu bir milyon TL civarında devlet desteği alabilmektedir. Bu sistemde büyük sermaye sahipleri zenginliklerine zenginlik katarken orta ve küçük ölçekli çiftçiler iflas etmektedir” diye konuştu.

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